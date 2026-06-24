葡萄牙教練一調動讓C朗重獲供應　將帥賽後緊緊擁抱︱世界盃2026

葡萄牙在今屆世界盃首仗對剛果失利後，受靶的不止C朗，還有派他正選上陣並踢足全場的主帥馬天尼斯（Roberto Martinez），當時他堅持：「沒有理由換走世界上最好的射手」，馬天尼斯對C朗的信任，今日即獲回報，葡萄牙對烏茲別克開賽僅6分鐘C朗便取得入球，並在39分鐘梅開二度。

葡萄牙以5：0大勝一場，馬天尼斯亦證明自己的決定是對的，賽後他再次談到C朗，並指出他與美斯之間的競爭是二人長年仍保持高水準的一大動力。



世界盃2026︱馬天尼斯微調陣容和戰術，C朗即入兩球助葡萄牙大勝。（路透社）

C朗入兩球回報主帥信任 葡萄牙兩調動菲歷斯重拾正選

葡萄牙主帥馬天尼斯堅信C朗，連續兩場派他踢正選並踢足全場，雖然首仗C朗沒有入球，而且已經連續在世界盃和歐洲國家盃兩大賽事的決賽周連續10場無波入，但馬天尼斯頂住壓力，而且不止在傳媒面前為對方辯護，亦以實際行動展示信任，今場依然以他為正選前鋒。

葡萄牙今場依舊排出4-2-3-1陣式，由C朗踢正箭頭，比起上仗有兩個調動，一個就是C朗的艾納斯隊友祖奧菲歷斯踢正選，取代貝拿度施華，另一個就是後防調動，曼城中堅魯賓戴亞斯復任正選，取代湯馬斯阿拿奧祖。

世界盃2026︱C朗以兩個入球回報主帥馬天尼斯信任。（路透社）

馬天尼斯：「C朗的貢獻不止有入球」

上場對剛果葡萄牙的最大問題就是給予C朗的供應不足，今場在人腳和戰術微調後，修正了這個問題，C朗在開賽6分鐘已有收穫近門射入，39分鐘再入一球，上半場梅開二度終結入球荒，並再次踢足90分鐘，葡萄牙亦以5：0大勝一場，賽後將帥二人緊緊擁抱，一切盡在不言中。

賽後馬天尼斯大讚C朗，「他在國家隊是個標誌人物和榜樣，他無論在球場上或是更衣室均態度一流」，又指出：「C朗的貢獻不是只有入球，傳送和創造機會，在世界盃這種大賽，他就是個典範。」他談到C朗與美斯的競爭對二人都是好事，「我相信兩個球員歷年均在推動足球進步，他們之間的競爭對彼此的成長均相當重要。」

簡拿華路大讚C朗：「只要給他1厘米，他便能入球」

C朗入球後對鏡頭連環高呼：「我回來了！」馬天尼斯認為，「他也是個人，可以有自己的感受」，再讚賞C朗的態度無人能及：「我從未跟另一個共事的球員會說：無論今天發生什麼事，明天要繼續努力工作。我想將這種態度承傳給每個年輕球員。」

葡萄牙今場對手烏茲別克，由2006年世界盃意大利的冠軍隊長簡拿華路（Fabio Cannavaro）出任，那一屆正是C朗首戰世界盃，今場領軍大敗一場，他賽後說：「當你面對C朗，任何機會也不可以給他。只要給他1厘米，他便能入球。」

簡拿華路指出，「（葡萄牙）球員為他而戰，他們會餵波給他，作為後衛防守他時必須非常聰明。」他同樣盛讚C朗，「他是個非常優秀的職業球員，賽後我跟他說：『你仍可多踢幾年，享受你的足球。』」

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