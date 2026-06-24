C朗：我回來了！以入球回應批評　堅信努力必可扭轉逆境︱世界盃

世界盃2026決賽周，美斯、麥巴比、夏蘭特三大巨星連續兩輪賽事光芒四射，將首輪食白果的C朗拿度映襯得日月無光，葡萄牙次輪對烏茲別克，他用兩個入球向全世界宣告：「我回來了！」

踏入AI普及年代，首場的失利C朗不止遭受外界無情批評，大量恥笑他的動畫、短片洶湧而至，41歲的C朗在重壓下踢出爭氣一仗領葡萄牙大勝5：0，更寫下一個暫時連美斯都追不上的成就——連續6屆世界盃均有入球。



世界盃2026︱C朗用兩個入球向全世界宣告：「我回來了！」（路透社）

美斯也達不到的成就——C朗連續6屆世界盃均有入球

美斯、C朗拿度今屆同時6戰世界盃，創下球壇新紀錄，由2006一屆開始，二人均有在2010、2014、2018、2022及2026決賽周上陣，C朗對烏茲別克梅開二度後，6屆賽事均能取得入球，成為史上第一人。美斯因在2010那屆未有入球，無法達成此創舉。

他在開賽僅6分鐘便近門射入，繼而在39分鐘再入一球。他同時成為繼喀麥隆名將米拿（Roger Milla）1994年以42歲之齡入球後，世界盃歷來第二最年長入球者。

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經歷黑暗一周 入球後向鏡頭不斷高叫：「我回來了！」

C朗向來心理質素強大，首仗未能助葡萄牙擊敗剛果民主共和國後，排山倒海的批評連他亦覺難受，但C朗保持信念，終以入球證明自己。可能壓力實在太沉重，當他入球後，不禁在直播鏡頭面前多次大叫：「我回來了！」這種壓力，已非筆墨能形容。

賽後他談到過去「黑暗一星期」：「神會幫助努力的人，而且我知道隊友會幫我。這是個困難、黑暗的一星期，就如我已退役不再踢足球。我一如以往在撐着，因為我堅信努力必有回報。我承認那是困難的，不過我們回來了。」

歷來第二最年長入球者 世界盃入球超越尤西比奧

美斯國家隊生涯前面有座大山，叫馬勒當拿，換成C朗，那座山便是「黑豹」尤西比奧（Eusébio）。葡萄牙在世界盃至今歷來最佳成績，是1966年得季軍，當年正是由尤西比奧掛頭牌，「黑豹」生涯只參加過一屆世界盃決賽周，為葡萄牙攻入9球創下紀錄。

C朗至今6戰世盃，仍未領葡萄牙追上最佳戰績——2006年C朗首次出戰，與費高、迪高一起領葡軍再晉準決賽，最終得第4名，已是最接近一次，之後卻兩次16強止步，甚至在2014年分組賽出局，上屆8強遭摩洛哥淘汰。今屆葡萄牙能走多遠是未知數，至少C朗終於追上尤西比奧的紀錄，連同今仗兩球，世界盃決賽周累積10個入球，榮升葡萄牙在世界盃首席射手。

世界盃2026︱C朗堅拒放棄，終結兩大賽入球荒。（路透社）

終結世界盃、歐國盃兩大賽10場入球荒

美斯今屆頭兩仗入5球，累積18球刷新世界盃歷史射手榜紀錄，麥巴比亦有4球進帳，以16球與高路斯並列次席，C朗與首仗入兩球的卡尼以10球與多位名宿並列第10。

決賽周前，C朗斬釘截鐵揚言今屆必是他最後一次出戰世界盃，已經41歲卻仍是葡萄牙的焦點人物，C朗賽後表示，「最重要的是球隊和我們的家人團結一致，我們不能控制來自外界的事情。我們都知道，當我們未能獲勝便會受到攻擊，尤其是我。」

C朗2022卡塔爾世界盃前離開曼聯，之後轉戰沙特聯賽。他在2022世界盃僅在首場分組賽以十二碼攻入一球，之後4場均無收穫；繼而在2024歐洲國家盃葡萄牙戰至8強，C朗在5場比賽均無進帳；來到今屆世界盃，他在首仗再「食白果」，已經是他在世界盃和歐國盃兩項國際大賽上連續10場沒有入球，因此今場對烏茲別克的這兩個入球對C朗別具意義。

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