世界盃2026｜C朗回勇起孖後吐心聲 「過去一周以為自己退休了」
撰文：胡卉忻
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2026世界盃分組賽次輪，葡萄牙以5：0橫掃烏茲別克，早前備受外界質疑的隊長C朗拿度（Cristiano Ronaldo）今仗大爆發「梅開二度」，賽後他罕有地面對鏡頭吐露心聲，直言過去一周過得極其艱難，甚至感覺自己「像退役了一樣」。
今仗是C朗第230次為葡萄牙披甲，賽後被問到如何應對近期排山倒海的批評時，C朗坦言：「這是黑暗且艱難的一周。外界的輿論令我以為自己已經從足球界退役了。但我依然在堅持，因為我堅信努力工作的回報。我承認，這段日子確實很難熬，但現在，我們回來了。」
此前，葡萄牙在首輪以1：1被剛果民主共和國逼和，顆粒無收的C朗隨即成為眾矢之的，特別是其餘幾位球星如美斯、麥巴比、夏蘭特和哈利卡尼均取得不少入球。大眾對其年齡與狀態的質疑接踵而至，球隊的戰術調整、更衣室內訌傳聞更被置於放大鏡下討論。外界認為「C朗應列後備」，覺得他阻礙了葡萄牙黃金一代的發揮，而他與宿敵美斯的比較，亦無可避免地再次成為熱話。
頂住巨大壓力的C朗今仗終於迎來情緒宣洩，他在射入第二球後激動地向着看台大喊：「我回來了！」比賽結束後，他再次面對鏡頭強調，他解釋到，這樣不會被人們忘記。
不過現場為電視台作評述的球壇名嘴伊巴謙莫域則對C朗投下信心一票：「我認為他不需要這樣說，我沒有忘記他，他一直都在大家心中。」
隨著C朗打破今屆世界盃入球荒，一眾紀錄亦隨之刷新，C朗6度參加世界盃每屆均取得入球，為歷史第一人。現時C朗世界盃上總入球數達到10個，與卡尼及一眾名宿成為歷史射手榜第十名之一，超越葡萄牙傳奇球星尤西比奥（Eusébio），獨佔葡萄牙隊史世界盃神射手寶座。
面對個人記錄創新，C朗謙虛表示：「我非常高興，但最重要的是全隊的努力和我們彼此的信心。」
其餘分組積分榜及第二輪賽程：
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