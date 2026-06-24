世界盃2026｜哥倫比亞折射球險勝剛果民主共和國　全場3次食詐糊

世界盃2026K組次輪，剛果民主共和國門將馬柏斯（Lionel Mpasi）多次封堵哥倫比亞射門，惜76分鐘丹尼爾蒙路斯（Daniel Muñoz）射門變「折射球」入網，最終剛果民主共和國以0：1不敵哥倫比亞，另全場哥倫比亞3次詐糊。



哥倫比亞上仗以3：1擊敗烏茲別克，剛果民主共和國以1：1強勢逼和C朗領銜的葡萄牙。由於剛果民主共和國末輪對手較弱，哥倫比亞則要面對重新找回狀態的葡萄牙，料哥倫比亞會希望贏下比賽，而不是將出線懸念拖到最後一輪。

剛果民主共和國艾度卡耶比（Edo KAYEMBE）一腳遠射拉開今場進攻序幕。哥倫比亞立即回應，攻勢如潮，蒙路斯（Daniel Muñoz）燙射空門竟射在邊網上。隨後蒙路斯頭槌補中，惜輕微越位在先，入球無效。

蒙路斯一度離入球十分接近。（路透社）

剛果民主共和國門將馬柏斯連續化解的洛迪古斯（James Rodriguez）遠距離左腳遠射，路易斯迪亞斯（Luis Diaz）禁區內chop過防守人後的射門以及古斯達禾佩亞達（Gustavo Puerta）遠射。哥倫比亞多樣化進攻方式讓剛果民主共和國疲於奔命，不過，上半場補水時間後攻勢有所減弱，剛果民主共和國得以守住0：0比數進入中場休息。

下半場，迪亞斯早段左腳小角度勁射，再次被馬柏斯擋出。哥倫比亞直至76分鐘才打破僵局，蒙路斯燙射被防守球員腳尖碰到折射入近角，1：0，剛果民主共和國城門終失守。僅接著，迪亞斯兩度破門，不過因推人犯規及越位均被判入球無效。

蒙路斯在76分鐘為哥倫比亞建功。（路透社）

傷停補時階段，剛果民主共和國發動最後進攻，拿芬拿爾麥保古（Nathanael MBUKU）遠射，卡美路華加斯（Camilo Vargas）將球撲出底線，隨後剛果民主共和國未能將兩個角球機會轉化成入球。

哥倫比亞兩連勝積6分，篤定晉級32強。剛果民主共和國雖惜敗，不過只要末輪發揮出色，仍有機會出線。

其餘分組積分榜及第三輪賽程：