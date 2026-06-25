劍擊亞錦賽｜蔡俊彥為世界排名負傷上陣　鄭兆康總教練：已盡全力

撰文：陳綵瑤
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亞洲劍擊錦標賽日前煞科，一眾港將今早（25日）從印度返港。縱然男子花劍隊與亞洲冠軍擦身而過，世界排名亦升上新高的第三位，主將蔡俊彥負傷出戰，最後紮住上陣，為了下月的香港世錦賽作準備。

港隊男花與女重隊今早一同返港。（陳綵瑤攝）
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香港男子花劍隊衝擊史上首個亞錦團體冠軍，最後一關遇上強敵日本隊，港隊中段領先，其後卻被對手後來居上，最後以39：45飲恨，與亞洲冠軍擦身而過。

回港時戴着口罩﹑面露倦容的蔡俊彥，談及團體賽表現時，坦言自己發揮未夠好，「（對松山恭助）細節位做得不夠好，不斷犯同一個錯誤，原來已失了不少分，然後對方的士氣增強不少，此消彼長下，對戰局有很大的影響。」今次失利對Ryan也是一種學習，過往也遇過類似的情況，他將反思後想再思考如何調整心態。

（陳綵瑤攝）
（中國香港劍擊總會）

港隊男花除了四子外，林浩朗同樣赴印度，原來蔡俊彥出發前已有傷在身，更想過放棄團體賽，最後為了世界排名而堅持出戰，「戰畢個人賽後，傷腿腫脹，擔心影響世錦賽而想過放棄。教練跟我們說，如果（4強）贏了韓國即可升上世界第三，如世錦賽晉身四強的話，或與美國碰頭，我們今季三戰全勝，所以最後決定博一博，加上賽前一日中午12時要決定名單，我在練習後感覺良好，故決定出戰，豈料當晚感冒即發作。」蔡俊彥返港後即治理腳傷，希望不影響世錦賽，並以衝擊個人﹑團體獎牌為目標，彌補在亞錦賽的失利。

（中國香港劍擊總會）

蔡俊彥紮住上陣，港隊總教練鄭兆康指港隊男花升上「世三」，已是達成目標，「本來我不打算讓蔡俊彥上場，但若果4強賽對韓國要（張）家朗帶兩個小將打，要過關不容易，Ryan用繃帶紮住上陣，加上軍醫在場，他都盡了全力，已經很拼命了。」

（陳綵瑤攝）

香港隊今年獲2銀3銅，佘繕妡是其中一名銀牌得主，「佘佘」在今年突破個人最佳成績，首奪個人賽亞軍，今次突破是訓練的成果，在劍道上同時揉合自己的打法，以及法國教練的新想法。

港隊女重在團體賽意外8強止步，佘繕妡指無論是個人或團體賽，都是「輸多過贏」，而每次落敗都是學習的過程，「如果唔輸，點知點樣贏？」她深信世錦賽和亞運會的團體成績將更加好。

（陳綵瑤攝）

亞洲劍擊錦標賽港隊成績

銀牌
女子重劍個人賽　佘繕妡
男子花劍團體賽　蔡俊彥﹑張家朗﹑梁千雨﹑何承謙

銅牌
女子花劍個人賽　陳諾思
女子花劍團體賽　鄭曉為﹑陳諾思﹑梁雅蕾﹑梁殷僑
男子重劍團體賽　方凱申﹑何瑋桁﹑吳浩天﹑劉昊峯

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