世界盃2026｜捷克包尾出局　30歲前鋒舒希克心灰宣布退出國家隊

隨住昨日不敵墨西哥，捷克已遺憾地結束2026世界盃之旅，球隊在A組3戰僅得1分，小組包尾出局後，捷克足總證實，效力德甲利華古遜的30歲前鋒舒希克（Patrik Schick）正式結束10年國家隊生涯，退出捷克隊。



舒希克隨後於個人社交平台Instagram發表聲明，「今天，我在國家隊的篇章正式來到尾聲。這個決定並非一時衝動，更不是一夜之間作出的。我在心裏盤算了很久，是深思熟慮後的想法。」

舒希克於個人社交平台Instagram宣布退出國家隊。（路透社）

舒希克強調，自己是帶着自豪感告別，不過在捷克狼狽告別世界盃後，舒希克亦加入了批評者行列，他在告別文中提到：「覺得捷克足球可以做得比近年來所展現的更好，我們需要面對現實，改變一些行不通的事情，我這樣說不是出於憤怒或沮喪，而是因為我深愛、關心捷克足球。」

今屆世界盃是舒希克職業生涯首度踏上球壇最高舞台。然而，捷克在A組首兩輪表現欠佳，在對陣東道主之一墨西哥的分組賽生死戰中，領隊古碧克（Miroslav Koubek）出人意料地將舒希克列為後備。舒希克直至下半場中段才入替上陣27分鐘，未能挽回劣勢。最終捷克以0：3慘敗，3戰僅得1分小組墊底。舒希克在今屆決賽周亦顆粒無收，未料最後令人失望的比賽，成為了他在國家隊的「絕響」。舒希克目前代表捷克出戰10年，錄得56次出場26入球6助攻的數據。

舒希克今屆世界盃表現不佳。（路透社）

5年前舉行的2020歐國盃，舒希克個人狂轟5球，入球數與葡萄牙巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）持平，雖以1助攻之差無緣神射手，但當時他率領捷克殺入8強，還因對陣蘇格蘭時一腳中場笠射被評為當屆歐國盃的最佳入球，至今仍令球迷津津樂道。

舒希克目前代表捷克出戰10年，錄得56次出場26入球6助攻的數據。（路透社）

但隨着舒哈維（Jaroslav Šilhavý）離開捷克帥位，舒希克被接任的夏錫（Ivan Hašek）邊緣化，結果捷克在外圍賽表現不佳，夏錫引咎辭職，古碧克臨危受命，雖恢復舒希克主力位置及帶領捷克通過附加賽晉級到決賽周。但來到墨西哥之後，捷克表現糟糕，尤其是末輪老帥保守的戰術並未對球隊帶來幫助，或最終導致舒希克心灰意冷，在當打之年選擇離開國家隊的其一原因。