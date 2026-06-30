世界盃2026｜日本難破魔咒　主帥森保一鞠躬致歉　未決定去留

憑佐野海舟上半場的入球帶來希望，卻遭馬天尼利絕殺。與20年前對巴西的劇本相若，日本再度止於首圈。由主帥森保一領導下，向在場的球迷致意，森保監督再一次向球迷們致歉，「未能為大家帶來勝仗，是我的能力不足。」



日本力戰巴西再度飲恨而回。（路透社）

佐野海舟把握巴西一次誤傳，上半場射破對方大門，燃起日本球迷的希望，可惜與2006年玉田圭司攻破巴西大門的結果相同，「森巴兵團」下半場由卡斯米路追平，加上馬天尼利近射建功，日本最終遭巴西逆轉勝。

日本第五度晉身世界盃淘汰賽，面對巴西同樣難破魔咒，由森保一帶領的日本隊，面對荷蘭﹑巴西也不落下風，展示日本足球水平不斷上升。當日本取得決賽周入場券後，森保監督想像到「最好的風景」，就是日本隊長高舉世界盃的一幕，可惜願望再度落空。

森保一高舉世界盃的「最美風景」又未能實現。（路透社）

「非常不甘﹑遺憾我們的世界盃之旅就此結束.....」森保一賽後難掩失望，縱然落敗，感激團隊的付出，同時以球員們為榮，「他們傾盡全力，付出無數的努力，我為他們而驕傲。」森保一與球員們賽後在場中圍圈，他希望眾將銘記今次失利，成為大家再成長的動力。

森保一與球員們賽後在場中圍圈。（路透社）

森保一賽後與球員們向入場的日本球迷致意，森保監督更鞠躬致歉，他向各地的日本球迷道歉：「不少日本球迷入場支持，國內球迷在深夜死守直播，各地球迷在電視機前為我們打氣，我們最終未能為大家帶來勝利，讓大家失望，我需要向所有球迷說聲對不起，是我能力不足。」森保一從今屆失利中學習，「我們的水平已經提升不少，但與世界列強仍有差距，還有很多進步的空間，我們需要繼續努力。」

森保一賽後向日本球迷鞠躬致歉。（路透社）

日本今屆世界盃之旅短短4場，即使32強止步依然贏盡掌聲，森保一繼續相信，日本足球會堅定地前行，「世界第一仍然是我們的目標，我相信日本足球有朝一日成為世界冠軍，只要目標夠明確，我信我們有一天可以達到，而我也會繼續為日本足球而努力。」

日本的世界盃之旅告一段落，森保一被問及前程時，他坦言未決定去留，「一切還未有定論，之後還有亞洲盃等重要賽事。」