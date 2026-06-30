世界盃2026｜日本隊長板倉滉因傷缺陣　溫柔安慰哭成淚人田中碧

世界盃2026進入32強淘汰賽階段即有矚目對碰，有着千絲萬縷關係的巴西和日本在淘汰賽早段已狹路相逢，結果巴西憑主帥安察洛堤冷靜調度下，反勝日本晉級。

日本賽後多位球員留下男兒淚，其中因為控失球被偷波導致輸絕殺球的田中碧更泣不成聲，需要隊長板倉滉安慰。



效力荷甲阿積士日本後衛板倉滉，在決賽周開始前因原隊長遠藤航因傷退隊，獲委以隊長重任。不過他在上場對瑞典時受傷，今仗對巴西只列後備最終未有上陣。

日本隊長板倉滉，賽後安慰泣不成聲的田中碧。（Getty Images）

在場邊見證全場比賽板倉滉賽後稱讚隊友：「大家真的拼盡了全力。這是一場無論哪方贏球都不奇怪的比賽。」另一方面也流露出滿腔遺憾：「但我真的認為，我們不該是止步於此的球隊，所以非常不甘心。」

田中碧賽後因自己失誤致敗哭成淚人。（Getty Images）

被問到導致失球的隊友田中碧在賽後痛哭，作為曾一同效力川崎前鋒的「師兄」，板倉滉溫柔地陪在身旁。板倉滉堅定地表示「絕對不是田中碧的失誤所造成的」，並強調：「我們是以一個團隊在戰鬥，也以一個團隊承擔失敗。僅此而已。」

日本隊賽後列隊向球迷致謝。（路透社）

板倉自己最後亦哽咽道：「勝負乃兵家常事。我們也必須承認這就是目前實力的一部分。」雖然日本隊依舊未能突破第五次的淘汰賽首輪魔咒，但板倉堅定地表示：「我們這個團隊已經為日本代表隊點出了一條變強的道路。」

富安健洋在比賽中以面部硬擋巴西球員的攻門。（路透社）

另一位同樣效力阿積士的後衛富安健洋亦表示：「我知道現在必須談談足球戰術層面的東西，但我腦子內仍有很多想不通、理不清的地方。」富安績表示：「雖然我們在之前的友誼賽中對陣實力較強的球隊都有成果，但現在感覺……我們和強敵之間，果然還是存在實力差距吧。」

日本後衛富安健洋（右）在最後關頭失球輸波後一臉茫然。（路透社）

富安健洋在下半場8分鐘，用臉部擋出了巴西中場卡斯米路（Casemiro）的插水式頂頭槌，助隊友鈴木彩艷能球將球撈出，頂住巴西隊的狂轟猛炸。富安健洋不忘感謝遠道而來的日本球迷：「有很多球迷特地趕到現場為我們加油，營造出了像主場一樣的氣氛。我覺得大家是一起並肩作戰的，但我們卻沒能回報這份恩情……真的很想用成績來回報大家。」