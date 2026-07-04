世界盃2026｜從銀行工到大國腳　盧比斯的神奇之旅　冀啟發下一代

阿根廷的摩連拿右路地波傳中，越過佛得角門將禾仙夏，安素費南迪斯已在後柱守候。羅拔圖盧比斯（Roberto Lopez）面對空門，及時解圍，皮球剛好在柱邊出界，關鍵解圍讓佛得角的神奇之旅延續30分鐘。

10年前，盧比斯在愛爾蘭過着日頭返工，夜晚練波的生活，一邊在銀行做按揭顧問，晚上到球隊操練，日日若是，他的人生因為一個訊息而徹底改變。

由打工仔到登上世界盃大舞台，佛得角這趟神奇之旅，除了讓世人認識，盧比斯同樣冀啟發下一代。



羅拔圖盧比斯的關鍵解圍，讓佛得角在法定時間保不敗。（路透社）

佛得角的迪萊杜亞迪下半場攻入追平一球後，阿根廷提升速率，屢次向佛得角的防線進襲，摩連拿右路傳中，幸好羅拔圖盧比斯面對空門巧妙地解圍，力保不失，佛得角在法定時間保不敗，同時成為史上首支不敗出局的球隊。

若問10年前的羅拔圖盧比斯，相信他不會認為自己有可能在世界盃亮相，直至他收到一封「匿名」訊息，他的人生不再一樣。

羅拔圖盧比斯今屆世界盃上陣每一分鐘。（路透社）

神奇途徑展開神奇之旅

盧比斯就讀大學時，為求職建立了求職網站LinkedIn的帳戶。8年後，在收件匣出現一封葡萄牙文的訊息，他不以為然，以為是一些垃圾訊息。9個月後，再有陌生人與他聯絡，今次用上英文，這是佛得角主教練布比斯達（Bubista）。

在愛爾蘭出生的羅拔圖盧比斯，理所當然在愛爾蘭生活，日頭在銀行上班，為客人的按揭提供意見，曾經入選愛爾蘭青年軍的他，未有放棄足球夢，晚上兼職在球隊練波。

「我們試着尋找一些新球員，你有意成為佛得角國腳嗎？」布比斯達的訊息寫着，盧比斯的父親是佛得角籍，他從未代表愛爾蘭大國腳上陣，他具備代表佛得角的資格。

「我發夢都沒有想過，竟然透過這途徑成為國腳，我有一刻以為這是整蠱，畢竟這種玩笑老是常出現。」盧比斯笑言，他的奇幻之旅正式開始，他在2019年轉籍佛得角，隨即代表這大西洋島國南征北伐。

盧比斯曾經代表沙姆洛克流浪出戰歐霸外圍賽。（資料圖片／Getty Images）

「日復日的努力，日復日的進步，是達成夢想的最佳方法，那怕只是一丁點的前行。從10年到今天的自己，我為自己的付出感到自豪。」佛得角神奇之旅結束，盧比斯對這段趟旅程感滿意。

羅拔圖盧比斯面對阿根廷狂攻依然奮力防守。（路透社）

佛得角歷史性打入世界盃決賽周，作為防線主將的羅拔圖盧比斯功不可沒，這名34歲的中堅在今屆世界盃上陣每一分鐘，成為佛得角足球歷史的一部分，「我們夢想踏上世盃舞台，我們做到了，首次出戰世界盃已是歷史，晉身淘汰賽是一大成就，證明小國也可達到大夢想。」的表現，盧比斯認為，今次證明佛得角這小國有能力在世界舞台立足，甚至挑戰世界列強。

「希望我們的表現啟發到佛得角的下一代，這是相當重要，當你體驗過世盃的滋味，就會渴望參加每一屆世界盃，希望4年後佛得角的國旗再度於世界盃舞台飄揚。」羅拔圖盧比斯期望佛得角的神話延續下去。

若佛得角4年後再晉身世界盃，還會看到盧比斯嗎？（路透社）

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