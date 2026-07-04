佛得角緣盡世界盃仍贏盡掌聲　與阿根廷力戰至最後一刻漂亮退場

佛得角出局了，但相信經過2026世界盃決賽周之後，世上已無人不識這個非洲小島國。面對歌利亞一樣的阿根廷，佛得角幾乎成為扳倒巨人的大衛，兩度落後，兩度力追，奮戰至加時最後一刻以2：3僅敗，贏盡全世界的讚賞與掌聲。

賽前主帥布比斯達（Bubista）說今天要「踢場好波，全力爭勝」，他和一班球員說到做到，落敗一刻球員都很失望，這個猶如演說家一樣的教練安慰說，「這就是成長的一部分」，豪言「今次失意的經歷，會幫助我們成長。」

佛得角，多謝你們的努力和拚至最後一刻堅持，大家都在等待你們4年後以更強姿態回來。



世界盃2026︱薛尼卡巴爾加時曾為佛得角再度扳成2：2平手。（路透社）

佛得角無懼阿根廷和美斯威名 兩度落後兩度追平

今屆賽事前世界排名67位的佛得角，首戰世界盃決賽周便震驚世界。首場分組賽0：0迫和歐國盃冠軍西班牙，他們展現的無比鬥志和勇氣，一夜征服各地球迷的心。他們之後賽和烏拉圭和沙特阿拉伯，以小組次名晉級，歷史性首晉淘汰賽，獲得一份珍貴的禮物——32強對手是美斯領軍的應屆冠軍阿根廷。

就算全隊沒有名氣，沒有背景，也不是在一流足球聯賽效力，球技和實力甚至跟對方有大段距離，他們每場均奮勇拚盡，而且面對阿根廷沒有只顧死守，一如之前3場，努力尋找機會入球，而他們今場亦一再做到了。

世界盃2026︱加時末段佛得角仍在努力爭取入球，門將馬天尼斯飛身撲出。（路透社）

加時末段未放棄狂攻 奮戰至加時最後一刻

即使美斯上半場為阿根廷先開紀錄，迪萊杜亞迪（Deroy Duarte）59分鐘為佛得角扳平，而且90分鐘內未再失球，迫阿根廷在加時分勝負。換言之，佛得角今屆首戰決賽周，4場比賽在法定時間90分鐘未嘗一敗。加時甫展開，阿根廷即把握角球機會再次領前，佛得角落後下力追，更由薛尼卡巴爾（Sidny Lopes Cabral）射入一記世界波2：2再扳平。

這一刻，全世界（可能只有阿根廷支持者是例外）也變成佛得角的球迷，希望他們能在這個足球最大舞台多留一會。可惜戰至加時111分鐘，阿根廷再憑一次角球取得士哥，以3：2再次領前，餘下時間佛得角簡直豁出性命那樣狂攻、狂追，阿根廷後防一度風聲鶴唳，限於質素這些攻勢未能轉化成入球，可是直至球證124分鐘鳴笛完場一刻，包括門將禾仙夏在內，場上每個佛得角球員仍在想辦法爭取入球。這份奮戰態度實在教人肅然起敬。

他們令阿根廷球員筋疲力盡，39歲的隊長美斯踢足120+4分鐘，部分球員踢至抽筋，世上能將這支阿根廷迫至如此狼狽的球隊，印象中未曾出現，也大概不會有多少隊做得到。面對世界冠軍阿根廷，他們力戰僅負，一班球員失望得傷心落淚，因為他們是懷着全力爭勝之心而來，沒有人去找美斯或其他球星要求交換球衣，一心一意只想晉級。

世界盃2026︱佛得角門將禾仙夏安慰隊友。（路透社）

今屆4仗90分鐘內未嘗敗績 主帥布比斯達：我們很傷心

將佛得角由一班散兵游勇，組織成視死如歸的強大之師，主帥布比斯達（Bubista）居功至偉，「更衣室內一片愁緒，我們當然很傷心，因為我們要離開世界盃了，同時亦因為我們非常、非常接近（出線）」，賽後他分享，「就算他們很傷心，球員一起在擁抱、哭泣，這就是成長的一部分。今次失意的經歷會幫助我們成長，同時顯示這支球隊是有靈魂的。」

「球員一起在擁抱、哭泣，這就是成長的一部分。」

面對阿根廷能鬥足120分鐘，他說身為教練感到很自豪，「我為球員及他們的表現而驕傲，他們踢出尊嚴和勇氣。」他續稱，「我認為阿根廷展現出他們為何是世界冠軍，而我們的球隊今仗亦展現出強大的求勝意欲。我不認為任何球隊面對阿根廷能攻入兩球並將比賽迫至加時，那展現出我們球隊的性格和能力。他們以無比勇氣做到了，而且從未失去我們的風格。」

世界盃2026︱佛得角主帥布比斯達。（路透社）

努力讓佛得角被世界看見

布比斯達更認為，今次佛得角首戰世界盃不是只為足球，同時亦是他們一展當地獨特島國精神的機會，「足球以外，還有向全世界展現我們的身份。我們渴望踢足球，渴望與最強球隊對戰，我們在場上公平競技，表現與對手平分秋色，我想每個人都應該為球員的表現致謝，因為他們展示出我們這個小國的精神。」

他和一班職球員的努力，相信大家都清楚看見。小小佛得角在今屆世界盃勇敢面對列強的態度，啟發世人，相信無論是否足球迷，都會被他們的精神感染。期待4年後他們以更強姿態回到這舞台，再次踢出精彩的比賽。

世界盃2026｜16強淘汰賽晉級形勢