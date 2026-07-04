美斯盛讚佛得角表現　「我們從未低估對手，這就是世界盃的魅力」

2026世界盃32強阿根廷對佛得角，這支非洲小島「神奇球隊」幾乎再演黑馬奇蹟，雖然未能成為擊敗哥利亞的大衛，但面對美斯領軍的應屆冠軍，竟在法定時間和加時先後兩度追平，即使最終2：3敗陣出局，仍與阿根廷合演一場扣人心弦的激戰。

賽後阿根廷隊長美斯讚揚對手的表現，並指出他們從未低估對方。



世界盃2026︱美斯領阿根廷加時險勝佛得角過關。（路透社）

美斯：賽前已知今仗難踢 淘汰賽沒有免費午餐

「賽前我們已知今場會是一場非常艱難的比賽，這支球隊面對西班牙或烏拉圭均未敗陣，並不是偶然。」美斯更說，「在淘汰賽之中，沒有人會免費送任何東西給你。」

美斯今場29分鐘精彩接應隊友利辛度馬天尼斯長傳射入，為阿根廷先開紀錄，佛得角在下半場戰至59分鐘扳平。 加時初段，利辛度馬天尼斯入球後，佛得角再次扳平，至111分鐘美斯開出角球令對手擺烏龍，阿根廷終險勝3：2晉級，美斯亦獲得今仗最佳球員獎項。

世界盃2026︱美斯獲得今仗最佳球員獎項。（Ｘ）

「這就是世界盃如此特別的地方」

美斯亦讚揚佛得角的表現，「有些人或會低估某些球隊……但我們深知這場一定不會是場輕易的比賽。這就是世界盃如此特別的地方，一切都是非常地接近，而每場比賽都是極其困難。」

即使早已歷盡風浪，兩度置身世界盃決賽亦贏盡球壇各大榮譽，今場當球證完場鳴笛一刻，美斯還是鬆了口氣如釋重負，一如賽前主帥史卡朗尼所料，佛得角迫得阿根廷陷入苦戰，異常難苦才能過這一關。

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美斯決賽周連續8場入波刷新紀錄 今屆第7球領先射手榜

美斯今場再入一球，是今屆攻入的第7球，在射手榜繼續領放，他不單將歷史射手榜紀錄改寫至20球，而且亦是在決賽周連續8場取得入球，再次刷新紀錄。他在2022世界盃16強、8強、4強到決賽均有入球，延續到今屆3場分組賽及今仗的32強一戰。事實上，上屆阿根廷封王之路的7場比賽，美斯在當中6場均有入球，唯獨在最後一輪分組賽對波蘭「斷纜」。

下一輪，他們會在16強遇上戰至互射十二碼氣走澳洲的埃及，美斯會跟有「埃及美斯」之稱的沙拿來一場「左腳王」大戰。