美斯賽後跟禾仙夏說什麼？網民笑指邀他做隊友 佛得角門將揭真相
撰文：吳慕兒
出版：更新：
佛得角在2026世界盃32強力戰至加時僅負阿根廷出局，相信不少球迷都留意到，踢足全場的美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）賽後走到佛德角門將禾仙夏（Vozinha）跟前跟他說了幾句話並隨即跟他擁抱，不少網民開玩笑說，「美斯在邀請禾仙夏加盟國際邁亞密」。
美斯當然不會這樣說，到底二人在談什麼？禾仙夏之後在訪問中親自解說。
禾仙夏透露美斯跟他說什麼 「對我意義重大」
「賽後我走到美斯身旁，他擁抱着我，並對我說：『你表現很出色，你的人民應該以你為榮』。」禾仙夏說，「我真是感到很神奇，聽到像美斯這樣的巨星對我說出這番話，對我意義重大。」
「我感謝了他，並跟他說：『Leo，多謝你，你是最優秀的。』然後我問他，我們能交換球衣嗎？美斯說，他做完訪問後，會在球員通道給我。」這個在今屆世界盃首場分組賽因完封西班牙而一戰成名的門將稱，「這樣的時刻，將會永遠長留在我的心中。」
完封西班牙一戰成名 40歲禾仙夏現正失業
網民搞笑地宣稱「美斯邀請禾仙夏做隊友」，雖然不是事實，但這個40歲老將目前的確想找球會落班。
日前他接受巴西傳媒訪問時，表示他跟葡乙球會查維斯（Chaves）的合約經已屆滿，正在物色一間新球會。「目前我仍是什麼都沒有，我對一切保持開放態度，看看有什麼機會到來。」今屆世界盃決賽周前，沒有太多人認識的禾仙夏，如今已是人氣之王，Instagram追隨者（IG: vozinha1）數目由決賽周前的4.5萬，在對西班牙一仗賽後激增至過百萬，並隨着佛得角愈來愈勇持續跳升，早前大概在1500萬左右停下來，對阿根廷一仗後，目前已超越2000萬。憑他的實力與現時的名氣，相信一定不愁出路。
美斯如此欣賞禾仙夏，不知二人有沒有機會成為球會隊友？
世界盃2026｜16強淘汰賽晉級形勢
世界盃16強晉級表及直播賽程︱西班牙鬥葡萄牙 沙拿大戰美斯世界盃2026｜阿根廷對佛得角3：2險勝 美斯入靚波 兩度被追平美斯盛讚佛得角表現 「我們從未低估對手，這就是世界盃的魅力」阿根廷主帥稱球員賽後極疲累 險勝佛得角會變得更強︱世界盃2026足球熱話｜佛得角守衛入籍的奇幻之旅 全靠意想不到渠道變國腳佛得角背景得天獨厚 足球苗子遍全歐 人口少卻成大業｜體壇札記世界盃2026｜西班牙遭新丁悶和 耶馬上陣亦無果 佛得角門將立功世界盃2026｜佛得角門將禾仙夏零封西班牙 40歲新丁流下英雄淚世界盃2026︱西班牙前鋒創不光彩紀錄 一數據證佛得角奇蹟非僥倖世界盃2026｜佛得角門將禾仙夏受訪 談一夜成名：減少用社交媒體禾仙夏媽媽揮國旗打氣 佛得角再創神奇隨時晉級對阿根廷︱世界盃世界盃2026｜佛得角延續神奇 賽和沙特阿拉伯次名出線世界盃2026｜佛得角主帥領軍創奇蹟 「勇敢追夢可衝破任何困難」領佛得角創奇蹟的男人 教練布比斯達：世上沒有不可能︱世界盃世界盃｜佛得角成史上人口最少晉級國 禾仙夏：小島國大夢想美斯賽後跟禾仙夏說什麼？網民笑指邀他做隊友 佛得角門將揭真相