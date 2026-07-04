美斯賽後跟禾仙夏說什麼？網民笑指邀他做隊友　佛得角門將揭真相

佛得角在2026世界盃32強力戰至加時僅負阿根廷出局，相信不少球迷都留意到，踢足全場的美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）賽後走到佛德角門將禾仙夏（Vozinha）跟前跟他說了幾句話並隨即跟他擁抱，不少網民開玩笑說，「美斯在邀請禾仙夏加盟國際邁亞密」。

美斯當然不會這樣說，到底二人在談什麼？禾仙夏之後在訪問中親自解說。



禾仙夏透露美斯跟他說什麼 「對我意義重大」

「賽後我走到美斯身旁，他擁抱着我，並對我說：『你表現很出色，你的人民應該以你為榮』。」禾仙夏說，「我真是感到很神奇，聽到像美斯這樣的巨星對我說出這番話，對我意義重大。」

「我感謝了他，並跟他說：『Leo，多謝你，你是最優秀的。』然後我問他，我們能交換球衣嗎？美斯說，他做完訪問後，會在球員通道給我。」這個在今屆世界盃首場分組賽因完封西班牙而一戰成名的門將稱，「這樣的時刻，將會永遠長留在我的心中。」

世界盃2026︱美斯與禾仙夏今仗多次正面對決。（路透社）

完封西班牙一戰成名 40歲禾仙夏現正失業

網民搞笑地宣稱「美斯邀請禾仙夏做隊友」，雖然不是事實，但這個40歲老將目前的確想找球會落班。

日前他接受巴西傳媒訪問時，表示他跟葡乙球會查維斯（Chaves）的合約經已屆滿，正在物色一間新球會。「目前我仍是什麼都沒有，我對一切保持開放態度，看看有什麼機會到來。」今屆世界盃決賽周前，沒有太多人認識的禾仙夏，如今已是人氣之王，Instagram追隨者（IG: vozinha1）數目由決賽周前的4.5萬，在對西班牙一仗賽後激增至過百萬，並隨着佛得角愈來愈勇持續跳升，早前大概在1500萬左右停下來，對阿根廷一仗後，目前已超越2000萬。憑他的實力與現時的名氣，相信一定不愁出路。

美斯如此欣賞禾仙夏，不知二人有沒有機會成為球會隊友？

世界盃2026｜16強淘汰賽晉級形勢