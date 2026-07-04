世界盃2026｜英格蘭抵墨西哥城備戰16強　酒店外增加警力嚴防干擾

2026世界盃16強已經全部產生，其中「三獅軍團」英格蘭將在有「魔鬼主場」之稱的阿茲特克球場正面交鋒東道主之一的墨西哥。面對高原氣候與狂熱主場球迷的雙重夾擊，英格蘭足總與賽會不敢怠慢，已在球隊下榻的秘密酒店周邊安排大量警力，防範當地球迷干擾球隊。



今次大陣仗佈防，全因32強時有前車之鑑，當時另一支參賽隊伍厄瓜多爾在首都墨西哥城迎戰東道主，其下榻的酒店在賽前深夜遭墨西哥狂熱球迷干擾，不斷通過午夜撳喇叭、燃放煙花等方式發出噪音，破壞厄瓜多爾球員睡眠。最終厄瓜多爾以0：2不敵墨西哥出局，其足協事後向FIFA投訴主隊球迷賽前行為。

英格蘭已於當地時間周五抵達墨西哥城。（路透社）

隨着16強大戰逼近，雖然英格蘭避開厄瓜多爾曾入住酒店，但據悉英格蘭下榻酒店已被當地傳媒洩密。不過英格蘭已經做好應對之策，聯合當地警方在英格蘭酒店外圍設置大量路障，務求在物理層面上將噪音隔絕在數百米外，同時安排大量警力維護酒店周圍治安。據英國BBC透露，球隊提供天然睡眠療法或協助安睡的音頻設備，以確保球員睡眠不受影響。

英格蘭已於當地時間周五晚抵達墨西哥城，對比以往只安排比賽前一日到達有所提早，主帥杜慈（Thomas Tuchel）此前擔心球員難短時間內適應當地2200米的高海拔。