阿根廷對佛得角陷苦戰　美斯依賴症嚴重，能走多遠？︱世界盃2026

阿根廷120分鐘艱苦戰勝佛得角，晉身2026世界盃16強，不少人都留意到，比起3年半前在卡塔爾，這支世界盃冠軍球隊對隊長美斯的「依賴症」似乎愈來愈嚴重。上屆即使同以美斯為重心，圍在他身邊的一班小將艾華利斯、安素費南迪斯、麥阿里士打個個幫到手，分擔美斯的工作，今屆3人全部狀態平平。

當阿根廷猶如美斯的「一人球隊」，對佛得角尚且能過關，如遇強隊又怎麼辦？如此一來，今屆能走多遠？



世界盃2026︱阿根廷對佛得角陷苦戰，今屆美斯「依賴症」是否愈來愈嚴重？（路透社）

艾華利斯傷癒復出陷低迷 美斯「小夥伴」今屆幫唔到手？

美斯在卡塔爾除了第3場分組場對波蘭，另外6場比賽均有入球，共獲7個入球為隊中首席射手，不過當時中前場多個隊友狀態大勇，「蜘蛛仔」艾華利斯有4球進帳，助攻助守的麥阿里士打亦有士哥，安素費南迪斯不惜氣力全場奔走，拿達路馬天尼斯就算沒有入球，他的走位、跑動有助隊友拉開空位，加上還有美斯另一好拍檔迪馬利亞在陣，令對手難以應付。

可是今屆賽事迪馬利亞已退役，一班年輕隊友狀態低迷，尤其是不久前才從嚴重足踝傷患中復出的艾華利斯，由正選變後備，今屆4場比賽全數上陣（1正選、3後備）仍未取得入球。麥阿里士打上季在利物浦陷入低潮，延續至國家隊表現亦平平無奇；安素費南迪斯足足為車路士在61場比賽上陣，而且膝部和鼠蹊持續有微傷，發揮遠不如上屆神勇。拿達路馬天尼斯終於對約旦憑十二碼開齋攻入個人世界盃決賽周首球，除此之外發揮上亦有不如上屆之感。

世界盃2026︱艾華利斯傷癒復出狀態低迷，今屆仍未取得入球。（路透社）

39歲美斯愈老愈強 但能否捱到最後？

前線一班年輕又實力強大的隊友發揮不出水準，有「科木球王」之稱、備受期待的新星尼高柏斯（Nico Paz），上陣時間不多，亦未能把握僅有的出場機會，令人相當失望。

一班隊友發揮均在水準以下，反而剛踏入39歲的美斯維持最高水準，4仗已攻入7球，狀態甚至較上屆更加火熱。頭兩場分組賽對阿爾及利亞和奧地利包辦阿根廷的5個入球，對約旦後備上陣亦有入球，32強對佛得角亦先開紀錄，加時被對手追平後，末段亦是靠他開出漂亮的角球導致對手擺烏龍，才以3：2氣走佛得角，並當選今仗最佳球員。阿根廷今屆至今4場比賽之中，共攻入11球，單是美斯已帶來9球（7入球2助攻），餘下兩球是對約旦一仗他先列後備期間出現。

世界盃2026︱阿根廷是否已淪為美斯「一人球隊」？（路透社）

如遇強隊針對封鎖美斯 阿根廷或有麻煩

美斯只用上4場比賽，便已跟上屆一樣攻進7球，惟分組賽到32強4支對手均非傳統勁旅，實力只屬一般，亦未刻意針對美斯而多作部署。難免令人憂慮，一旦遇上立心箝制美斯的強隊，阿根廷或無法應付過來。

此外，球隊的罰球、角球基本上全由他一人包辦主理，對做足準備的對手而言，或許會想出辦法應付。而且美斯雖好，但他亦年近4旬，每場波均由他一人「孭重飛」，他還能支撐多久？別忘記，今屆賽事新增一輪32強淘汰賽，即是說爭冠球隊要踢8場比賽，較以往多1場。如此消耗下去，他的身體能支持多久，存在疑問。

當然，阿根廷陣容各個位置，整體上大概只有法國稍勝半籌，與其他強隊難分高下，只要美斯身邊的隊友及時回復勇態，依然有能力衛冕。

世界盃2026｜16強淘汰賽晉級形勢