阿根廷險勝佛得角功臣　曼聯守將稱去年重傷幾乎退役︱世界盃2026

阿根廷加時3：2險勝佛得角，在這場世界盃32強戰至加時初段取得入球的守將利辛度馬天尼斯（Lisandro Martínez），賽後談到去年膝部嚴重傷患幾乎令他退役，全因女兒出生才改變一切。



世界盃2026︱加時上半場，利辛度馬天尼斯以阿根廷射成2：1再次領先佛得角。（路透社）

曼聯守將馬天尼斯：去年膝部重傷幾乎令我退役

這位曼聯守將賽後向阿根廷體育媒體TyC感言 ，「當我想到自己因為傷患所經歷的一切，足以令我想哭。」自從2022年由阿積士轉投英超球會曼聯，「矮馬」不時受到大大小小的傷患困擾，不過當中以去年膝部前十字韌帶（ACL）的傷患最為嚴重，他由2025年2月初一路養傷至11月中，一共足足休戰292日。

馬天尼斯直言，「去年的ACL傷患，令我曾考慮退役。我只是不想再受苦，你明白嗎？」他續稱，「當時我真是很不開心，但當我的女兒出生，讓我在所有事情找回平衡點。」他與青梅竹馬的另一半Muri Lopez Benitez自14歲已在一起，去年3月女兒Aurora出生，看着太太Muri默默為家庭付出，重燃他幾乎熄滅的鬥志。

世界盃2026︱馬天尼斯的太太Muri Lopez Benitez再次帶着女兒Aurora入場支持另一半。（IG）

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太太與初生女兒令他重燃鬥志

「看着我太太分娩，以及她付出的重大努力，我對自己說：『我怎可以就此放棄戰鬥？』」女兒和太太成為馬天尼斯的最大動力，養傷逾9個月後，去年11月重回賽場，一步步回到曼聯和阿根廷國家隊的正選位置。

上屆伴隨美斯一起奪冠，利辛度馬天尼斯今屆上陣時間更長，頭兩場踢足90分鐘，鎖定首名晉級後第3場分組賽對約旦獲得休息，今輪32強對佛得角踢足120分鐘。太太再次與女兒穿上印有他姓氏的阿根廷球衣，到現場為他打氣，開心見證他在世界盃決賽周的第一個助攻和入球。

世界盃2026︱利辛度馬天尼斯克服傷患，成為阿根廷的英雄。（路透社）

美斯啟發眾隊友 馬天尼斯：「他仍在奮戰，我們怎能不戰鬥？」

除了家人外，隊長美斯亦是他在逆境中堅持下去的啟發，馬天尼斯接受ESPN訪問時稱：「美斯是最佳典範，他在球員生涯受盡苦頭，承受落敗的苦楚卻從未言棄。他已贏盡一切，絕對無須再證明自己，今天39歲的他仍在這裏戰鬥。他是歷來最佳運動員，那已超越足球範圍，真是瘋狂。」

「對於在他身後的我們而言，當史上最佳球員仍以如此熱情在奮戰，我們又怎能不戰鬥下去？我們必須以同樣熱情追隨着他的腳步。」馬天尼斯追隨美斯腳步，與隊友一起再向冠軍進發，16強阿根廷會遇上「埃及美斯」沙拿。

世界盃2026︱利辛度馬天尼斯稱美斯成為球隊友堅持下去的一大啟發。（路透社）

世界盃2026｜16強淘汰賽晉級形勢