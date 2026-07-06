世界盃2026｜為何12碼非雲尼斯奧斯操刀？安察洛堤親解按數據排序

2026世界盃16強巴西以1：2不敵挪威，巴西上半場獲得十二碼機會，當時陣中狀態最勇，已攻入4球的王牌前鋒雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）並未操刀，結果般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）不幸「宴客」，間接導致球隊出局。賽後，巴西主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）親自為這個爭議決定解畫，直言球隊的十二碼主罰順序全憑「數據說話」，驚爆雲尼斯奧斯不在隊中的頭5人選之列。



馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）上半場初段在禁區內被艾查（Kristoffer Ajer）踢跌，為巴西搏得十二碼。起初雲尼斯奧斯抱住球站在十二碼點附近，當球迷以為將會由今屆腳風極順的巴西射手主罰時，雲尼斯奧斯將球交給古馬雷斯，結果後者助跑小碎步加停頓後射失，間接導致巴西寫下自1990年以來在世界盃的最早出局紀錄。

古馬雷斯射失十二碼導致巴西十二碼射手安排備受質疑。（路透社）

挪威貢獻兩個入球的神鋒夏蘭特（Erling Haaland）搶盡風頭，而巴西的十二碼安排備受爭議。安察洛堤賽後解釋到，巴西的十二碼射手安排是根據數據來決定的，順序依次是尼馬（Neymar）、伊戈泰亞高（Igor Thiago）、拉芬夏（Raphinha）、古馬雷斯、加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli），換言之，雲尼斯奧斯被排除在前五主罰球員之外。當時場上球員中，古馬雷斯是數據上的第1順位十二碼主罰球員。及至下半場補時階段，巴西再度獲得十二碼，並由後備入替的尼馬操刀射入，可惜為時已晚，這記入球亦遺憾成為這位傳奇球星在世界盃的告別作。

雲尼斯奧斯突破與運動戰入球能力毋庸置疑，但他生涯19次主罰十二碼僅命中13球，成功率只有68%，3次代表巴西站上十二碼點，僅命中1個，從數據上研究，雲尼斯奧斯有理由在十二碼上先讓位給隊友。

安察洛堤賽後解釋，古馬雷斯是當時場上球員中第1順位的主罰球員。（路透社）

儘管射失十二碼或影響了比賽走勢甚至最終結束，安察洛堤並未責怪古馬雷斯與過多評論十二碼，他寄望未來：「我們需要一些年輕人才，我們需要一些高水準球員加入巴西足球，我認為我們表現不錯，但這就是足球，這就是體育。有時候你必須嚐到失敗的滋味。」