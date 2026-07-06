世界盃2026｜C朗親證今屆最後一舞　「希望明天不是告別戰」

2026世界盃16強賽，C朗拿度（Cristiano Ronaldo）領銜的葡萄牙將硬撼伊比利亞半島宿敵西班牙。C朗拿度賽前記者會親證，今屆賽事將是他職業生涯的最後一屆世界盃，他希望明天不會是最後一場。



41歲的C朗拿度參加過6屆世界盃，2006年、2010年、2014年、2018年、2022年以及現在的2026年。他在分組賽對烏茲別克的比賽中入球，成為第一位在6屆世界盃上都有入球的球員。他在32強淘汰賽中射入十二碼，收穫個人首個世界盃淘汰賽入球。

C朗拿度在賽前發布會上暢所欲言。（路透社）

步入職業生涯暮年的C朗現在將享受世界盃放在首位，「這將是我最難忘的一屆世界盃，因為人們的熱情。這一次的熱情更加強烈，我也不知道為什麼。從情感上來說，這是最棒的一屆，我非常享受。」

面對隨時可能降臨的國家隊終點，他強調，不論對西班牙的結果如何，自己都已經毫無保留，「總有一天我會從國家隊退役。但說實話，無論明天發生什麼，C朗都可以問心無愧地離開，不是百分之百，而是百分之千。因為我已經為足球傾盡所有。我並不需要退役，我的生活很美好，但這關乎激情。我踢球是因為我熱愛它，必須享受每一天。」他又提到，過去23年外界一直有聲音想要扼殺他，但他早已不在乎人們的批評。

C朗拿度證實今屆將是他最後一屆世界盃，希望明天不會是告別戰。（路透社）

即使職業生涯可能會缺少世界盃冠軍獎座，C朗亦表示能夠坦然面對：「我的人生一無所缺 ，我贏得世界盃後，不會因此變得更像C朗，也不會因此就變成另一個C朗。我們具備奪冠的實力，但最終只有一個國家能捧起獎盃。」