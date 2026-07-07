夏蘭特為何這麼強？關於挪威神鋒你未必知道的10件事︱世界盃2026

艾寧夏蘭特（Erling Haaland，又譯：哈蘭德）在2026世界盃16強對巴西梅開二度，領挪威歷史性首闖8強，首戰決賽周便在5仗攻入7球，不讓美斯、麥巴比、哈利卡尼專美。

身高1.95米的夏蘭特，有身材，有速度，有射術，25歲已為挪威54次上陣攻入62球，榮登國家隊史上第一前鋒。到底他為何能這麼強？一方面是遺傳自父母的優秀基因，再加上為當上全球最佳球員而付出的努力、刻苦與自律。



夏蘭特的媽媽Gry Marita Braut曾是挪威七項全能冠軍。

1. 夏蘭特媽媽Gry Marita Braut曾是七項全能全國冠軍

相信大家都知道，夏蘭特的爸爸是曾效力曼城和列斯聯的艾夫夏蘭特（Alf-Inge Haaland），艾寧夏蘭特的強大運動細胞卻不止來自父親，他媽媽Gry Marita Braut在1990年代是個田徑選手，而且是挪威的七項全能冠軍。父母均為精英運動員，夏蘭特單是身體天賦條件已優秀過人。

他父母早已離異，今屆世界盃挪威時隔28年重返決賽周，夏蘭特有別於在球會背上只印爸爸的姓氏Haaland的習慣，將國家隊戰衣的姓氏改成「Braut Haaland」，同時展現父母分別的姓氏，在挪威文化中此舉亦為慣常做法。

夏蘭特為健康刻意吃來自本地農場的牛心臟和牛肝臟。（影片截圖）

2. 「魔人式」奇特飲食習慣 為求目的吃盡西方嫌惡食物

先天條件優秀，也需要結合後天努力，夏蘭特在串流平台Viaplay的紀錄片《Haaland: The Big Decision》中，展示一大包從肉檔買入的牛肝和牛心臟，揚言：「其他人不吃這些，但我關注的重點是好好照顧身體。我認為，最重要的是盡量進食來自本地的優質食物。」他對連鎖快餐店的食物嗤之以鼻，「人們常說食肉對身體不好，但那些肉來自哪裏？你在麥當勞吃的，還是正在那裏吃草的本地牛？」

夏蘭特解釋，他之所以會吃牛心臟和牛肝，因為兩者皆含豐富維他命B和鐵、磷、銅、鎂等礦物質的超級食物，可是大部分西方國家的人不愛吃動物內臟，英國小報將夏蘭特這飲食習慣形容為：「食人族」（CANNIBAL）或「冷血殺人魔式」（Hannibal Lecter-style）習慣。

夏蘭特到任何地方均會自備濾水器。（影片截圖）

3. 連飲水也極講究 去任何地方均自備濾水器

事實上，夏蘭特對任何「放入口」的東西均很講究，除了食材必定只吃本地新鮮食物，他對飲水方面同樣要求嚴謹，要先通過一套複雜的過濾系統，才會飲用，「我開始為飲用水稍作過濾，我認為這樣做對我的身體有很大益處。」無論到任何地方，均會自備濾水器，確保水質符合標準才會入口。

就是因為對健康如此注重，長年下來助夏蘭特練成跟偶像C朗一樣的強健體魄，一步步追隨對方踏上世界頂級前鋒之路。

夏蘭特在偶像C朗面前有點害羞。（IG）

4. 為成功模仿C朗「清心寡欲」飲食餐單

夏蘭特之所以如此注重飲食，是因為想複製其中一個偶像C朗拿度的成功方程式。他父親艾夫夏蘭特曾在2019年的訪問中提及，「艾寧犧牲了很多，他由16歲起就離開家鄉去到莫迪，他比我以前更加專業。艾拉曾告訴他，跟C朗吃午飯的故事，C朗在午餐只會吃魚。艾寧自此跟隨對方做同樣的事，因為C朗（當時是34歲）仍然在職業生涯高峰，完美示範生活習慣正確何等重要。」

夏蘭特自此戒掉快餐店食物，飲食少油、少鹽、少糖，不喝汽水，只飲清水（還要自行過濾）。

艾夫夏蘭特讚揚兒子天份與決心兼備。（Getty Images）

5. 從小決心超強 常獨自到體育館找大哥哥訓練

艾夫夏蘭特亦曾在訪問中讚揚，兒子從小已具備強大決心，「他由11、12歲起會獨自到室內體育館，與較他年長的男孩鍛煉球技。他內心一直有令自己變得更強那團火，或許這點遺傳自我，因為我沒有他的天份，必須靠那份決心才能成為職業球員，但艾寧作出一切犧牲，16歲便離家搬到莫迪，他遠較我更專業。」

夏蘭特有今日成就，昔日栽培他的恩師蘇斯克查功勞不少。

6. 超強射術和冷靜埋門均師承曼聯傳奇射手蘇斯克查

夏蘭特縱具備天份、決心和努力，但足球之路亦非一帆風順，16歲那年離開家鄉球隊布呂訥（Bryne FK），轉投再高一級的挪超球隊莫迪（Molde FK），卻在練習和比賽均陷入迷惘期，球球射失諸事不順。當時莫迪的主帥正是未能為卡迪夫城扭轉乾坤、黯然回到挪威執教的蘇斯克查。

蘇斯克查為夏蘭特加操，這位曼聯一代射手為他進行射門特訓，「不止是傳中球，他還教我一些簡單的金科玉律。」繼而在球會比賽前數天，蘇斯克查再教導夏蘭特埋門時要保持冷靜，當皮球來到前已要作好準備，一句：「然後你就會有機會取得入球」，令夏蘭特開竅，對白蘭恩一仗個人獨取4球，協助莫迪作客大勝4：0，就是這套「佛系」心法，把夏蘭特一步步由石頭打磨成鑽石，夏蘭特感激蘇斯克查的指導，「那些都是他教我的，有很大功勞。」

曼聯前隊長堅尼一記「收山腳」，間接令夏蘭特提早掛靴。（Getty Images）

7. 為爸爸與曼聯恩怨 登陸英超加盟紅魔鬼宿敵曼城

既然已提到蘇斯克查，便順帶一提為何夏蘭特來到英超，會選擇加盟曼城的原因。人工高福利好，以及可跟隨哥迪奧拿學習，當然也是重要因素，不過他與蘇斯克查在莫迪的師徒關係，令夏蘭特曾一度盛傳加盟曼聯，跟蘇斯克查重逢。事實上早在蘇斯克查在莫迪執教時，已曾「球探上身」主動向曼聯管理層推介愛徒，當年夏蘭特身價僅400萬英鎊，可是紅魔鬼高層並未理會。

夏蘭特為自身發展，2020年選擇擅長培訓年輕球員，上陣機會有保證的多蒙特，而非紅魔鬼。至2022年再次轉會，登陸英超，他再次忽略曼聯，更加盟他們的同市宿敵曼城。在此必須要提一提上一代的恩怨——他父親艾夫夏蘭特2000年由列斯聯轉投曼城，跟曼聯隊長堅尼在球場上交惡。堅尼1997年曾在比賽期間被司職後衛的夏蘭特踢跌心生不忿，2001年4月曼徹斯特打吡蓄意狠狠踢低夏蘭特報復。一記「收山腳」令堅尼被罰紅牌出場，夏蘭特因此受重傷。之後復出合共僅上陣多48分鐘便要掛靴。艾寧夏蘭特自小已在接收「曼聯前隊長令父親提早完結職業生涯」訊息，因此到自己在英超作戰時，最終選擇父親其中一個舊東家曼城。

當然，他自2022在曼城得到哥迪奧拿這個名師指導，4年下來持續變得更強，就算哥帥今夏已離隊，相信他已盡得真傳。

8. 另一半是足球女將 昔日效力同一球會

夏蘭特可說是個運動癡，而他的另一半亦曾是個足球員——Isabel Haugseng Johansen較他年幼4歲，二人識於微時，在家鄉球會布呂訥（Bryne FK）認識，Isabel年僅13歲已首度為布呂訥成年女子隊上陣，而夏蘭特則在16歲轉投莫迪。

當年二人仍是「小朋友」，並未開始拍拖，直至2021年左右戀情才開始。Isabel之後未踏上職業球員之路，轉型為飲食及時裝界KOL，她在2024月12日為夏蘭特誕下麟兒。夏蘭特曾分享當上爸爸的喜悅心情，而這個一家三口小家庭亦成為夏蘭特奮戰的動力和最強後盾。

夏蘭特其實速度極高。（路透社）

9. 短跑速度媲美田徑選手 60米跑與國家紀錄只差0.1秒

說回夏蘭特的厲害之處，他身材高大頂上功夫好，射術亦精湛，或許因而可能忽略到，他衝刺速度極高一點。昔日夏蘭特仍效力多蒙特時，曾在一次反擊由接近防守半場底線狂奔至進攻端禁區，60米距離他只花了6.64秒，距離美國「飛人」基斯甸高文（Christian Coleman）保持的世界紀錄6.34秒，慢上0.3秒，而挪威的60米國家紀錄是Jaysuma Saidy Ndure在2008年寫下的6.55秒，夏蘭特只慢上0.09秒。

雖然在短跑世界，0.1秒已是極大差距，但夏蘭特作為並非專門針對短跑訓練的足球員，已是非常之快，亦已達挪威國家田徑的頂級水平。別忘記，他是頂着逾200磅的高大身軀來跑，同樣身型而有這麼快的足球員，印象中幾乎沒有，媽媽昔日是田徑健將，無論先天或後天均有點關係吧。

莫迪時代的夏蘭特。（Molde FK）

10. 寧靜小鎮長大練就強韌心智 心境從小超越年齡成熟

夏蘭特在英國列斯出生，3歲那年隨父母兄姊回到挪威生活，他在人口只得1.3萬人的寧靜、平淡小鎮布呂訥成長，沒有受到大城市的急速生活節奏「污染」，從小已能一直保持心態穩健，耐心地按步就班成長。無論去到哪個地方、在球會或國家隊，都能處之泰然，享受足球之餘也踢出水準，而且總是很淡定。

平穩的心理狀態成為他的另一大武器，年少成名的夏蘭特一直有份超越年齡的成熟，昔日挪威國家隊助教Per Joar Hansen曾如此形容其性格：「他相當貼地、清楚自己的位置；心志極為強韌、不會動搖，而且他是個充滿幽默感的暖男，總是為身邊人帶來歡樂，更願意為隊伍負起責任。」身心俱強大，加上天賦條件和後天超級努力，以及家人好友的陪伴和支持，成就夏蘭特攀上世界尖端，置身全球最強前鋒之一的行列。

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截至香港時間7月6日下午14:00。（01美術製圖）

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