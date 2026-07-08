世界盃｜瑞士20年前連射3球十二碼不入出局 主帥耶堅：終破魔咒
撰文：鄧萱暉
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瑞士在世界盃16強與哥倫比亞激戰120分鐘互交白卷，最終互射十二碼驚險過關，自1954年以來首度闖入世界盃8強。球隊賽後欣喜若狂，主帥耶堅（Murat Yakin）更幽默稱，一切盡在掌握之中。
瑞士終破世界盃「十二碼魔咒」
瑞士過去唯一一次在世界盃要互射十二碼決勝，就是2006年對於16強烏克蘭，瑞士該仗悶戰120分鐘之後，竟然三個球員皆射失，烏克蘭最終勝3：0。近年在各項大賽中，瑞士在過去六次互射十二碼中亦僅勝出一次。
今仗瑞士亦有阿簡治射失，幸好門將高布爾（Gregor Kobel）化身救世主，撲出古曹靴南迪斯的關鍵起腳，加上後備上陣的魯賓華加斯（Rubén Vargas）冷靜地一射中鵠，瑞士終創出歷史。
主帥耶堅（Murat Yakin）賽後激動得難以置信：「這是一場美妙的比賽，球員踢得聰明、有耐性。到了最後互射十二碼，我們終於打破魔咒。」他特別點名大讚門將高保，「他踢了一屆非常出色的大賽」。
這名瑞士教頭同時不忘幽默一番，笑稱球賽走向盡在自己掌握之中：「雖然可能沒人想聽我的戰術部署，但事實上，今場比賽的發展，正是完全按照我的計劃發生的！」
阿簡治臨門一腳變卦射失12碼
雖然球隊晉級，但瑞士中堅阿簡治談到射失十二碼時透露：「我告訴慕尼（主帥耶堅），這是我這輩子射的最後一個十二碼了。簡直是災難！我在最後關頭改變主意，足球場上最古老的定律就絕對不能改變主意。」他亦大讚隊友展現出無比韌性：「雖然我們進攻方面仍要改善，但我們是一個非常緊密的團隊。」
撼衛冕之師阿根廷爭入4強
瑞士殺入8強將遇上美斯領軍的阿根廷，瑞士隊長格列沙加（Granit Xhaka）顯得鬥志昂揚：「第一個目標已經達成，但當你進入8強時，對勝利的渴望更加強烈。現在，與史上最偉大球員之一對決的要來了。」瑞士將於香港時間周日（12日）上午9時鬥阿根廷。
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