世界盃2026｜摩洛哥鬥法國確定缺射手　主帥奧華比：闖8強非僥倖

相隔一屆，摩洛哥再度與大熱門法國在淘汰賽相遇，這支北非勁旅今仗篤定缺少前線尖刀沙巴利（Ismael Saibari），摩洛哥主帥奧華比（Mohamed Ouahbi）拒絕就此投降，坦言面對法國未有特別部署，並指打入8強非終極目標。



摩洛哥力克加拿大再闖8強。（路透社）

卡塔爾世界盃四強，法國以2：0擊敗摩洛哥，相隔一屆，甚有淵源的兩軍再度在世界盃賽場對碰。擁有麥巴比﹑奧士文尼迪比利﹑奧利斯等鋒將的法國，無疑是硬仗一場，但摩洛哥賽前即有壞消息，主帥奧華比確認今屆攻入3球的尖刀沙巴利未能披甲。「全隊都準備好，除了沙巴利，他的狀況未足以披甲，希望他的世界盃之旅仍未結束。」

沙巴利是摩洛哥的前線主力。（路透社）

沙巴利今屆世界盃已攻入3球。（路透社）

沙巴利是摩洛哥的前線主力，他的表現同樣得到拜仁慕尼黑的青睞，新球季將加盟這支德甲班霸。摩洛哥前線缺少主將，面對強敵法國，奧華比坦言沒有特別的驚喜部署，「若大家研究我們的戰術，很清晰知道我們踢什麼樣的足球，我不是那種有驚喜的人，沒有特別戰術隱藏。我們嘗試持球時威脅他們，我們證明了有能力威脅任何球隊，面對法國也是一樣。」

摩洛哥主帥奧華比。（路透社）

相隔一屆再戰法國，奧華比表示每場都不一樣，兩軍也比四年前進步。面對奪標大熱法國，若摩洛哥8強止步，似乎也是合格，但奧華比並不認同，直言以取勝為目標。

「我們在賽事完結後再總結，人們常說：『打到什麼階段已經很好。』法國或許是熱門，我們還會用盡一切方法去擊敗他們，我們走到8強並非僥倖，目標只得一個：晉身4強，向着冠軍邁進。」

相隔一屆，法國與摩洛哥再度在淘汰賽碰頭。（資料圖片／Getty Images）

摩洛哥備戰鬥法國的世界盃8強戰。（路透社）

摩洛哥備戰鬥法國的世界盃8強戰。（路透社）

摩洛哥備戰鬥法國的世界盃8強戰。（路透社）

摩洛哥備戰鬥法國的世界盃8強戰。（路透社）

摩洛哥備戰鬥法國的世界盃8強戰。（路透社）