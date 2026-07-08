世界盃2026｜阿根廷史詩式反勝埃及　教練史卡朗尼訪問哽咽匆離場

阿根廷主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）在球隊上仗補時絕殺佛得角時面不改容，但今場16強面對埃及，球隊在末段仍落後兩球的絕境下，由比賽79分鐘開始至補時之間13分鐘內連入3球反勝，赛後即場受訪、面對世界盃大會官方記者的例牌簡短訪問時，激動得只能哽咽地拋下一句：「我現在無法抬起頭，對不起，我太激動了（No puedo levantar la mirada, lo siento, estoy muy emocionado ）」，然後繼續讚了句麾下：「真是一群了不起的球員」，跟記者抱歉過後便匆匆離場。



世界盃2026｜賽後官方訪問，史卡朗尼只說了一、兩句便哽咽得無法繼續，跟記者抱歉過後便匆匆離場。（影片截圖）

阿根廷史詩式反勝埃及 史卡朗尼：這就是成為教練的原因

史卡朗尼之後在賽後記者會上，稍微平復心情後說：「我認為大多數踢過足球的人，成為教練就是為了今天。因為這些情緒，取得勝利時的腎上腺素，當你落後時努力去扭轉局面。」

世界盃2026｜史卡朗尼在賽後記者會上形容，阿根廷今場是「史詩級」反勝。（路透社）

說回今場對埃及的16強比賽，史卡朗尼稱：「我認為比賽一直都在我們的掌控之中。上半場我們創造了3、4次絕佳機會，如果當時比數是2：1或3：1，沒有人會說什麼。」

他認為，當球隊踢出應有水準卻落後時，作為教練反而毋須過份擔心，只需鼓勵球員堅持下去。他更聲言，即使要出局，他寧願球隊是以今天這種展現出勇氣的方式輸波。

世界盃2026｜史卡朗尼在後備席指揮。（路透社）

這場驚天逆轉的轉捩點源自下半場70分鐘的飲水暫停。史卡朗尼憶述，他當時為球員打氣：「不要放棄任何一個波，繼續按照我們認可的方式踢下去。」

暫停前他作出調動，換入拿達路馬天尼斯，並將美斯移向前場右路，暫停後再換多一個人，然後奇蹟就發生了。美斯79分鐘助攻羅美路頂入，4分鐘後再取得入球，當阿根廷追成2：2平手，球隊的氣勢已經勢不可擋。

世界盃2026｜下半場飲水暫停時，史卡朗尼讓球員不要放棄。（路透社）

史卡朗尼形容當時的戰況：「就像有部吸塵機把波吸入網中一樣。在那個時刻，戰術、戰略都被拋在一邊，我們不再理會對手的5號位在哪裏，8號位在哪裏，只是不斷地衝鋒。」

他強調，戰術固然重要，但如果沒有這份永不低頭的尊嚴與拼搏本能，阿根廷早就被淘汰出局。阿根廷終在補時再入一球反勝，出線8強。

世界盃2026｜史卡朗尼（左）與攻入奠勝球的安素費南迪斯（右）。（路透社）

「這就是阿根廷。順境時我們全力以赴，逆境時我們絕不放棄。」

史卡朗尼特別點名讚揚美斯（Lionel Messi）在逆境中的強大意志。在時間所剩無幾的情況下，美斯大可以選擇保守應戰，拖延時間等待互射十二碼，但美斯卻選擇更艱難的道路。

賽後，阿根廷球員將美斯抛向天空。（路透社）

「他大可以準備踢十二碼，但他並沒有。美斯不斷要求拿波，不斷嘗試，這真的讓我起雞皮疙瘩。」史卡朗尼透露，他賽後特意向後備席上的年輕球員訓話，希望他們將這場比賽銘記於心：「這就是阿根廷。順境時我們全力以赴，逆境時我們絕不放棄。」

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