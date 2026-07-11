最不幸門將拉文斯　站在門神背後　失誤累比利時出局︱世界盃2026

世界盃2026多位門將的神勇演出，令人留下深刻印象，不幸地，比利時年輕後備門將拉文斯（Senne Lammens）在8強對西班牙完場前兩分鐘「一次失誤，足以致命」，連累球隊1：2敗陣出局。

正選門將高圖爾斯（Thibaut Courtois）左飛右撲，為全場落入下風的比利時力挽狂攔，可惜這個34歲老將71分鐘傷出，拉文斯臨危受命出場，結果成為罪人。



世界盃2026︱比利時門將拉文斯在8強對西班牙完場前兩分鐘「一次失誤，足以致命」，連累球隊1：2敗陣出局。（路透社）

2026世界盃︱神一般的比利時門將高圖爾斯 領軍力抗西班牙

比利時在中場主力泰利文斯因傷缺陣下，與西班牙的差距更為明顯，法比安雷斯30分鐘為狂牛兵團開紀錄，上場為比利斯梅開二度的阿特蘭大前鋒基迪拿尼完半場前為球隊扳平。西班牙全場攻勢、射門一面倒佔優，全靠神一樣的高圖爾斯屢施神救，令比數一直維持在1：1。

他的神勇演出，令比賽看似要進入加時甚至互射十二碼，可惜到67分鐘，這個比利時門神左大腿受傷倒地，球證奧利華順勢將「飲水暫停」提前數分鐘，讓高圖爾斯得到軍醫治理。暫停後高圖爾斯重回賽場，僅數分鐘還是未能繼續，由曼聯24歲門將拉文斯入替。高圖爾斯未能為比利時把守到最後，出場後傷心落淚，隊友和教練、職員團隊紛紛送上擁抱安慰。

拉文斯臨危受命 一次失誤足以致命

拉文斯已非首次突然被委以重任，2025年9月從安特衛普加盟曼聯，一下子由比甲轉戰英超，一個月後即以正選姿態上陣。無論是外借中的奧拿拿，或是另一門將貝恩迪亞，均時有失誤,，表現穩定的拉文斯表現受盡讚賞，加盟後助曼聯獲得英超季軍，來季重返歐聯，更獲英超官方頒發「年度最佳收購」獎項。

在曼聯的上佳狀態，讓他獲得首戰世界盃的機會，在比利時國家隊，皇馬門將高圖爾斯是全球其中一位最佳門將，拉文斯當然只有待命的份兒。高圖爾斯因傷倒下，拉文斯臨急臨忙上陣，面對西班牙連綿不斷的炮火，87分鐘一次近門撲救未能接實，即被後備上陣的馬連奴（Mikel Merino）補中成功，西班牙憑這個入球2：1踢比利時出局。拉文斯一次失誤，便成為比利時8強出局的罪人。

高圖爾斯賽後堅稱能繼續 「這是教練的決定」

高圖爾斯賽後感言，「我感到傷感，我感覺良好，感覺我能阻止西班牙。」他解釋，「一次開出龍門球後，感到大腿四頭肌（Quadriceps）劇痛，於是通知教練團隊，但我仍可以繼續把關。」

他續稱，「我感覺良好，嘗試繼續踢多5至10分鐘，我能夠撲救，亦未受到影響，不過教練想要一個100%的門將，那是教練的決定，而那不成問題，一切以團隊為先。」他坦言，要在世界盃8強中途離場不會高興，「有時事情就是這樣，你無法改變。」

對於小師弟拉文斯，高圖爾斯說：「我給他一個大大的擁抱，他是個偉大門將，今次之後只會變得更強。」他認為，毋須給對方說什麼或給予意見，「他是個堅強的男子，我肯定他會沒事。」

世界盃2026︱拉文斯站在高圖爾斯身邊，對比實在太強烈。（路透社）

伊巴：比利時落敗全是教練的錯

直播室內的名宿，均對拉文斯上陣有意見，伊巴謙莫域將矛頭指向比利時主帥魯迪加西亞，「這是一個導致他們落敗的決定。當你的後備席上有彭達斯（Mike Penders），你何以會用拉文斯換走高圖爾斯？是否因為拉文斯踢曼聯，而彭達斯上季踢斯特拉斯堡？」

「你看看，就是因為拉文斯的失誤，讓馬連奴取得入球。一個錯誤換人決定，整場比賽改變過來。」伊巴聲言，「拉文斯在這個水平仍未夠班，他被高估了。所有人都可看見，彭達斯是個較佳的門將。真是令人感到尷尬，錯得如此離譜，比利時主教練和門將教練真是丟臉。」

20歲的彭達斯上季從車路士外借斯特拉斯堡，球隊防線人員、戰術不同，難以跟效力英超球會曼聯的拉文斯比較，難以驗證伊巴所言有多真確。從上季數據來看，斯特拉斯堡上季在法甲排第八，得58球、失47球；曼聯上季在英超得第三，得69球、失50球，但開季時他尚未加盟，全季32次上陣，8場保持不失球。

世界盃2026︱拉文斯成為比利時出局罪人。（路透社）

加歷查：看不出拉文斯與奧拿拿的分別 最高壓力同犯錯

利物浦名宿加歷查（Jamie Carragher）則認為，「現在我們看到為何曼聯上季失那麼多球了。比利時在高圖爾斯把關時，後防看來緊密而有組織，他給予守將信心，控制自己的區域，看來是其中一個全球最佳門將，他多年來已是如此。」他認為拉文斯不是個差勁的門將，「可是要在世界盃淘汰賽階段取代世上其中一個最佳門將，必須擁有最高水平，不幸地，他未能提供。」

一次失誤足以令比利時出局，「我聽人們在說拉文斯較奧拿拿出色，看過這場比賽後，老實說我看不出分別。當壓力去到最高點，兩人都會犯下完全改變比賽結果的失誤。這就是最高水平足球的現實。」加歷查對拉文斯的處境感到同情，畢竟要入替高圖爾斯，「是足球場內最困難的工作之一。」他不忘向曼聯球迷發出警報，指出拉文斯「有潛質是一回事，在最高壓力下能夠交貨，是另一回事。西班牙懲罰了那次失誤，那正是任何最佳球隊均會做到的。」

世界盃2026｜8強／4強／決賽走線圖

截至香港時間7月10日 06:30。（01美術製圖）

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