世界盃2026｜馬連奴近2仗上陣不足10分鐘轟兩絕殺　3度令傳奇退場

2026世界盃8強戰西班牙與比利時在87分鐘依然戰成1：1，此時全場焦點再次落在馬連奴（Mikel Merino）身上。這位福將再度化身「超級後備」，在88分鐘門前「執死雞」補射破網，以2：1絕殺比利時，帶領西班牙殺入4強火拼法國。

遺憾的是，這記絕殺球成為比利時黃金一代迪布尼（Kevin De Bruyne）、高圖爾斯（Thibaut Courtois）、盧卡古（Romelu Lukaku）等人的世界盃告別禮，而馬連奴已經是第3次通過絕殺送走對方傳奇球星。



上半場30分鐘，法比安雷斯（Fabian Ruiz）為西班牙先開紀錄，但比利時在41分鐘由基迪拿尼（Charles De Ketelaere）追和。戰至下半場末段，戰況陷入膠着，西班牙主帥富安迪（Luis de la Fuente）在86分鐘果斷換入馬連奴，僅僅兩分鐘後，古巴斯（Pau Cubarsi）禁區外施射，後備入替傷出高圖爾斯的比利時門將辛尼拉文斯（Senne Lammens）撲救甩手，馬連奴補中，再次做了一回救世主。

馬連奴門前「執雞」，西班牙2：1絕殺比利時。（路透社）

馬連奴並非前鋒球員或西班牙陣中主力，世界盃淘汰賽期間無一正選上陣，3場比賽累積上場26分鐘，其中16強對陣葡萄牙與8強對陣比利時，馬連奴僅獲得個位數上場時間。但在極有限的上場時間中，馬連奴射入兩個「黃金入球」，幫助球隊晉級。

說馬連奴是近年國際賽場上最恐怖的「巨星終結者」絕不為過。連同今場在內，他已經接連在大賽中送走三隊球隊中的一代球星。

馬連奴今仗最後時刻「執雞」絕殺比利時後，比利時黃金一代35歲的迪布尼、33歲的盧卡古、37歲的韋素（Axel Witsel）、34歲的高圖爾斯、梅尼亞（Thomas Meunier），極大可能集體告別世界盃舞台。

馬連奴絕殺送走以迪布尼為首的比利時黃金一代。（路透社）

馬連奴上仗補時階段一箭定江山，1：0淘汰葡萄牙，粉碎C朗拿度（Cristiano Ronaldo）對世盃冠軍的最後希望。

馬連奴上仗貢獻絕殺將C朗拿度領銜的葡萄牙淘汰出局。（路透社）

兩年前，馬連奴於歐國盃加時119分鐘頭槌絕殺德國，讓西班牙毋須通過互射十二碼就晉級4強，同時親手為對手卻奧斯（Toni Kroos）的職業生涯拉下帷幕。

2024歐國盃，馬連奴頭槌絕殺送德國出局，這次比賽是卻奧斯告別戰。（Getty Images）

屢次上演絕殺的馬連奴成為對手的噩夢，不過他在賽後表示這既是運氣亦是準備充分的結果：「我又一次做到了，又成功了，看來世界上真的有巧合。你準備好並且勇於嘗試，你都會成功，我非常高興。」