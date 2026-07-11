世界盃2026｜西班牙近3年交手全勝　耶馬豪言「應是法國怕我們」

2026世界盃西班牙在8強賽事中以2：1絕殺比利時，成功殺入4強，將於下周三（15日）在達拉斯與奪冠大熱法國合演頂級對決。陣中18歲天才新星耶馬（Lamine Yamal）向「高盧雄雞」下戰書，豪言法國才是該害怕的一方，西班牙有實力與他們對抗。



「如果法國應該害怕誰，那就是我們。」耶馬在西班牙戰勝比利時賽後訪問中說。西班牙與法國在近3年內兩度交鋒，西班牙悉數獲勝，分別在2024歐國盃凖決賽中以2：1戰勝法國，以及1年前歐國聯A聯賽凖決賽以5：4勝法國。

耶馬將再在洲際賽場上與麥巴比對決。（Getty Images）

下周將是兩隊第3次在凖決賽階段相遇，前兩次交手全勝的戰績讓耶馬信心十足，他表示：「坦白說，我認為我們是世界盃上最好的兩支球隊，所以讓我們拭目以待，但我們沒有任何畏懼。」

耶馬認為西班牙有能力對抗法國。（路透社）

論近年來世盃成績，法國則是較西班牙更勝一籌。2010世界盃奪冠後，今次是西班牙隊史上第2次晉級凖決賽。而法國則是連續3屆世界盃都闖入4強，前兩屆皆晉級到最終決賽當中，今屆法國隊依舊強勢。

面對實力強橫，由麥巴比帶領的法國，西班牙主帥富安迪（Luis de la Fuente）表現得胸有成竹：「我們對下一場比賽的期望非常高。我們專注於下一場比賽，並且非常清楚對手的實力。但我們也非常清楚，我們有能力擊敗法國隊。這場比賽會非常艱苦，會非常激烈。我們需要拿出最佳狀態。」