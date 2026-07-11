世界盃2026｜高圖爾斯傷退落淚賽後力撐拉文斯　正面回應未來去留

2026世界盃8強戰，比利時最終以1：2憾負西班牙，無緣4強，正選門將高圖爾斯（Thibaut Courtois）於下半場末段傷出被認為是今場比賽轉折點，臨危受命的後備門將辛尼拉文斯（Senne Lammens）犯下致命失誤，撲救甩手被馬連奴（Mikel Merino）補射絕殺。賽後，高圖爾斯盡顯大佬風範，力撐年輕後備，並正面談及自己的國家隊未來。



高圖爾斯在下半場因大腿受傷接受軍醫檢查，隨即被換離場。他賽後透露，當時股四頭肌感到疼痛，會影響開長傳球，但仍能堅持守門，不過教練團最終決定將他換走，對此他大方表示以團隊利益為先。

高圖爾斯因大腿傷勢提早離場。（路透社）

後備入替的24歲門將拉文斯在短短比賽時間內出現致命失誤，間接將勝利拱手讓予西班牙，難免要為出局背負責任。面對千夫所指，高圖爾斯賽後立即鼓勵這位接班人，並公開為他解圍，「我給了他一個大大的擁抱。他是一位偉大的守門員。這件事只會讓他變得更強大。最終對他能說的也有限，給不了他多少建議。他是個堅強的人，性格很堅強。我相信他會沒事的。他會休息一段時間，然後在曼徹斯特重整旗鼓，爭取迎來一個精彩的賽季。

24歲拉文斯頂替高圖爾斯，隨後發生致命失誤。（路透社）

今場勝負再次證明，在比利時的龍門位置，後備頂上依然「未夠班」，高圖爾斯仍是不可或缺的定海神針。隨着比利時「黃金一代」逐漸老去，年屆34歲的高圖爾斯，其國家隊生涯的去留亦成為焦點。今場傷出時，他流下熱淚，不禁令人猜測這會否是他的世界盃絕響。對此這位功勳門將暫未給出絕對答案，「至於我未來是否會繼續為國家隊效力，我們拭目以待。我或許會暫時退出歐國聯，畢竟它並不那麼重要，然後再考慮回歸參加歐洲盃外圍賽。」高圖爾斯強調，最終決定需要與足總商量後作出，不排除今場將是他最後一場代表國家隊的比賽。

今場是高圖爾斯代表比利時在世界盃上的第21場比賽，世盃出場次數僅次於德國傳奇門將紐亞（Manuel Neuer）的23場。在失球數據上，高圖爾斯僅失16球，比失了21球的紐亞還要少5球。鑑於紐亞年屆40歲仍是德國在世界盃上的正選門將，而4年後高圖爾斯才38歲，以其目前競技狀態，年齡絕不會是他繼續為國家隊披甲的障礙。

高圖爾斯因大腿傷勢被教練團換下。（路透社）

離場時，高圖爾斯流下男兒淚。（路透社）

高圖爾斯賽後表示腿傷可以堅持，但尊重教練以團隊利益為先選擇將他換下。（路透社）