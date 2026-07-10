世界盃2026｜夏蘭特拒認晉級理所當然　再玩心理戰稱壓力在英軍

2026年世界盃8強「挪英大戰」將於本港時間周日（12日）凌晨5時打響。北歐奇兵挪威主將夏蘭特（Erling Haaland）在與奪標大熱英格蘭碰頭前再玩心理戰，直言這場特別的比賽，挪威毫無包袱，壓力全數在英格蘭身上。



挪威在16強憑藉夏蘭特梅開二度，以2：1爆出小冷門淘汰巴西。夏蘭特再次強調，晉級8強在意料之外，「我絕對沒想到會這樣，對於我們挪威人來說，與巴西隊比賽簡直太瘋狂了，戰勝巴西隊，然後在世界盃8強中與英格蘭隊交鋒，這感覺非常特別。如果你看看挪威的那些場景，你會發現這對挪威來說是不正常的。」

夏蘭特表示晉級8強在意料之外。（路透社）

夏蘭特上年接受訪問時表示挪威奪得世界盃冠軍的幾率僅得0.5%，現在他並沒有因為晉級改變觀點，他認為英格蘭才是奪冠大熱，因此挪威在比賽中不會感到壓力，而有壓力的應該是英格蘭，更呼籲傳媒推波助瀾，將壓力轉嫁對手：「我認為有一些明顯的奪冠熱門，英格蘭就是其中之一。你們所有人都應該給英格蘭球員施加一切壓力。英格蘭球迷肯定應該對晉級充滿信心，畢竟是英格蘭隊。」

對於夏蘭特個人來說，今場比賽十分特別，「因為我出生在英格蘭，也在英格蘭踢球，而且還要和隊友交手。不能說很奇怪，而是說這是一場有趣的比賽，而且肯定會很精彩。」夏蘭特說。

由於父親老夏蘭特（Alf-Inge Haaland）當年效力列斯聯，小夏蘭特在英格蘭出世，隨後隨父母搬回挪威生活。夏蘭特具備代表英格蘭國家隊出賽的資格，但最終選擇為家鄉挪威而戰。世界盃擴軍前，外界一直熱議，如果神鋒夏蘭特選擇英格蘭，不僅他能完成征戰世界盃的夢想，亦極大可能與英格蘭齊創佳績。不過，現在夏蘭特用實力將挪威隊帶到英格蘭面前。

夏蘭特原本具備為英格蘭效力的資格，但他堅持選擇家鄉挪威。（路透社）

夏蘭特過去4個球季效力於英超球會曼城，今仗亦將與球會隊友新星尼高奧萊利（Nico O'Reilly）、史東斯（John Stones）與馬克古希（Marc Guehi）交手。奧萊利極有可能在比賽中正選出場，他非常清楚夏蘭特的終結能力，「我們都知道夏蘭特是什麼樣的人，他能入球，在禁區內極具威脅。他是真正的威脅，他們需要把球傳給他。」奧萊利評價夏蘭特時說。

挪威備戰與英格蘭8強戰。（路透社）

挪威備戰與英格蘭8強戰。（路透社）