世界盃2026｜哈利卡尼無緣贏波賀紀錄　指死守非保勝果最佳方法

戴隊長臂章、昂首步入阿特蘭大球場，這是哈利卡尼（Harry Kane）第121次代表英格蘭出戰，超越名宿朗尼（Wayne Rooney）、成為史上上陣最多的英軍場區球員。不過卡尼未能以勝仗慶祝破紀錄，最終被阿根廷逆轉，他賽後坦言英軍領先一球下死守，戰術在這水平用途不大。



哈利卡尼第121次代表英格蘭上陣，成為英軍史上第二多的上陣球員。（路透社）

英格蘭對阿根廷的世界盃四強戰，是哈利卡尼生涯第121次代表英格蘭出戰，超越朗尼、成為英格蘭上陣最多的場區球員，距離史上出場最多的名宿施路頓（Peter Shilton）僅差4場。

不過，哈利卡尼未能領英軍殺入決賽，以1：2遭阿根廷逆轉，無緣以一場勝仗賀紀錄。4年後的世界盃，屆時哈利卡尼將是36歲，能否繼續披甲是未知數。

卡尼來屆還可參賽嗎？（路透社）

英格蘭憑安東尼哥頓的入球領先，惟被阿根廷在末段7分鐘連轟兩球，「我們（與決賽）相當接近，我們只差一點點就可進入決賽.....」卡尼大感可惜，在6、7星期的賽事中，英軍在壓力、期望下作賽，踢出不少精彩賽事，卻欠最後的一點點才可稱霸世界盃。

「對球隊、球迷、所有人也是心碎的賽果，我們大部分時間踢出水平，當我們領先1：0時，嘗試死守力保勝果，在這水平明顯不足夠。我們全員花所有努力，付出汗與淚，所以失落決賽資格令人絕望。」

哈利卡尼今仗未有太多入球機會。（路透社）

哈利卡尼指球隊在領先前，給予對方頗多壓力，當領先後，阿根廷增強壓力，英軍踢得吃力，尤其是對方追平後，英軍未能抵擋對方浪接浪的攻勢，就算眾將努力防守，也不足以擋住對方。

當英格蘭一球領先時，哈利卡尼本希望球隊乘勢再取一球，但當對手連入兩球後，球隊再作變動，一切都來得太遲。

（路透社）

英格蘭（路透社）