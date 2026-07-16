英格蘭出局名宿齊轟杜慈　朗尼：頂級領隊不會這樣做︱世界盃2026

撰文：吳慕兒
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英格蘭主帥杜慈（Thomas Tuchel）在2026世界盃4強面對阿根廷於領先一球的優勢下，再次選擇「泊大巴」，企圖守住勝局，結果末段遭阿根廷連入兩球反勝。
杜慈的決定受外界一致劣評，為BBC評述兩代英軍隊長朗尼（Wayne Rooney）和舒利亞（Alan Shearer）輪流發炮，朗尼指杜慈錯判形勢，舒利亞則稱英格蘭再次在領先下用5後衛結果弄巧反拙。連現役隊長哈利卡尼也認同，嘗試守住勝果的做法在頂級足球比賽之中根本行不通。

世界盃2026︱英格蘭主帥杜慈。（路透社）

朗尼：頂級領隊不會這樣做　杜慈錯判形勢

一眾負責直播評述的英格蘭名宿對今仗三獅軍團由贏變輸的評論，異口同聲，當中以朗尼火力最猛，「那實在太被動了。杜慈什麼也沒有改變，但阿根廷已來勢洶洶。頂級領隊會選擇積極回應，而不會墮得更深。他們會採取主導，嘗試改變比賽的速率和節奏，我認為他錯判形勢。」

他續稱，「面對阿根廷，一支世界冠軍，你不會輕易被放過。這是今屆最大考驗，而我們失敗了。」朗尼認為，「我們讓自己處於一個很好的位置，然後我們不知怎算好。於是我們墮後，讓他們來進攻。對手令我們受壓，然後我們崩潰了。當他們攻入第一球，無可避免會再入第二球。」

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世界盃2026︱阿根廷末段連入兩球反勝英格蘭晉級決賽。（路透社）

「當你讓美斯和阿根廷去進攻，根本就是自找麻煩。」

朗尼批評，「當你處於上風，便應該一直留在上風位置。當我們領先1：0，然後留守後方，作出調動，擺出5、6個防守球員。當你讓美斯和阿根廷去進攻，根本就是自找麻煩。」

前英格蘭門將祖赫特（Joe Hart）亦指出，「他們再次用上對墨西哥和挪威時那一招：鎖緊大門。然而那樣令美斯解放出來，比賽最後15分鐘完全由他控制大局。當英格蘭取得入球，然後作出那些調動，比賽只會往一個方向走。」

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世界盃2026︱英格蘭隊長哈利卡尼安慰傷心的隊友哥頓。（路透社）

英格蘭隊長哈利卡尼：「在這個水平，嘗試守住勝利並不足夠」

另一前英軍隊長舒利亞亦認同，杜慈的陣式改變和換人，令英格蘭付出代價，「領隊決定後防改踢5後衛陣式，今屆賽事曾多次奏效，今次卻在最後10至15分鐘弄巧反拙。他們完全走不出去，於是受到懲罰。」

就連英軍隊長哈利卡尼（Harry Kane）亦在賽後表示，「在這個水平的賽事，嘗試守住勝利並不足夠。」

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