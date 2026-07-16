世界盃｜英格蘭遭阿根廷絕殺主帥杜慈捱轟　英足總仍撐留任

【足球】儘管英格蘭隊在世界盃準決賽中被阿根廷逆轉，無緣自1966年以來的首個世界盃決賽，但主帥杜慈（Thomas Tuchel）依然獲得英格蘭足總的堅定支持，預計將繼續帶隊征戰2028年歐國盃。



在香港時間週四（7月16日）以1：2負於阿根廷的比賽中，英格蘭在比賽末段痛失一球的領先優勢，杜慈的臨場換將也因此遭到外界的嚴厲批評。不過，英格蘭足總行政總裁布寧咸（Mark Bullingham）在賽後明確表態，力挺這位德國籍名帥。

英格蘭主帥杜慈（黑）在場邊執教。（Reuters）

杜慈於2025年1月接掌三獅軍團帥印，最初簽下一份旨在衝擊世界盃的18個月短期合同。隨後在今年2月，他與足總達成續約兩年的協議。

由於2028年歐國盃將由英國（英格蘭、蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭）和愛爾蘭聯合主辦，杜慈此前便明確表示，能以東道主主帥身份率隊出征本土歐國盃是一次不容錯過的難得機遇。

英格蘭隊將在周日（19日）凌晨的季軍爭奪戰中對法國。如果能擊敗高盧雄雞，將成為英格蘭男足自1966年捧盃以來，在世界盃賽場上的最佳成績。

同樣在準決賽倒下的法國隊。（Reuters）

布寧咸在聲明中說：

在距離決賽僅一步之遙的地方倒下，確實令人心碎。但球員們和杜慈今天已經傾盡全力，整支球隊、教練組和後勤團隊在整個賽事期間的努力也是毋庸置疑的。我想感謝所有人，並向在現場及國內支持我們的偉大球迷致以最誠摯的謝意。

儘管準決賽出局的結果令人失望，但在英格蘭足總內部，帶隊殺入四強的成績相信仍被視為一次相對的成功。

英格蘭主帥杜慈（中）。（Reuters）

杜慈在亞特蘭大的賽後新聞發布會上說：「我們會履行合同，繼續帶隊直到本土歐國盃。儘管現在就去展望那麼遠的事情還有點困難，但我非常期待那一天。」

他補充說：

這畢竟是世界盃準決賽。許多足球大國在四強前就被淘汰，因此走到這一步本身就是一項成就。當然，目前沒人想聽這些，我也不想聽，因為我們對自己的要求總是最高的。這就是競技體育的本質。

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