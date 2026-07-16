美斯為今屆世界盃秘密練兵一年　反駁獲偏幫說法：我們靠自身努力

阿根廷在2026世界盃的衛冕之路，從淘汰賽階段開始場場硬仗，今場4強硬撼英格蘭再次末段反勝，賽後他開心得如孩子一樣開懷慶祝，猶記得3年半前球隊奪冠，已退出國家隊的老友阿古路背着他滿場飛，今次改由安素費南迪斯給他「騎牛牛」，賽後美斯分享私底下獨自為今屆賽事備戰整整一年的心路歷程，並對外界針對阿根廷獲優待的說法感到不以為然。



世界盃2026︱安素費南迪斯背着美斯慶祝入決賽。（路透社）

美斯：「能再次置身決賽真是很神奇」

阿根廷連續兩屆置身世界盃決賽，美斯說道：「今屆世界盃絕對是瘋狂，能夠再次置身決賽真是好神奇。這並非只是另一場勝利，阿根廷人民都極渴望擁有。跟球迷說的話……正如我在卡塔爾所說的，好好享受它吧！」

他再次讚揚球隊，「這班球員只要在一起，便能令一切事情發生。跟這些球員合作……感覺非常特別，而這支球隊是永遠不會令你失望的。」美斯聲言，「就算它只是一場足球比賽，當國歌開始奏起，我們便在一起經歷一些特別事情。」

世界盃2026︱美斯：「能再次置身決賽真是很神奇」。（路透社）

為今屆世界盃秘密練兵私下加操一年

美斯已經39歲，而且在競賽強度不及歐洲頂級聯賽的美職聯球隊國際邁亞密效力，決賽周前一度令人憂慮他能否像3年半前在卡塔爾一樣，作為阿根廷的核心人物。然而他在首場分組賽對阿爾及利亞立即連中三元，憂慮旋即一掃而空。外界又不禁好奇，他到底是如何維持如此作戰狀態的？

美斯分享了他的一個小秘密，「我為今次世界盃已經準備了接近一年時間。去年12月，我身在阿根廷，從早上訓練到下午，因為我知道為了以最佳狀態出戰，我願意付出一切。」世人常歌頌美斯是個足球天才，其實他背後付出的努力，同樣不能忽視。

世界盃2026︱美斯自揭為今屆賽事私下加操近一年。（路透社）

「我們是通過自身努力，沒有人免費給予我們任何東西」

阿根廷今場用上跟之前截然不同的策略，特別是上半場階段與對手有大量埋身接觸和小動作，令英格蘭支持者不滿，美斯對此不以為然，「他們愛說什麼都可以，我們競爭，我們戰鬥，我們亦踢得好，看看當我們落後時，如何壓着英格蘭來踢……」

美斯說，「我很自豪，能令所有阿根廷人快樂，我很開心。我們的成就真瘋狂……這可能會令到某些人不開心，他們愛說什麼也可以。我們是通過自身努力，才獲得我們的位置。沒有人給予我們任何東西。這個團隊已在展現，沒有人免費給予我們任何東西。」

世界盃2026︱賽後美斯坐在草地上與隊友摩連拿交談良久。（路透社）

球證判決多次得益 部分網民戲稱：「VARgentina」

從他在分組賽踩中阿爾及利亞球員後腳而VAR毫無表示開始，部分網民已在指摘國際足協疑偏袒美斯和阿根廷；到16強埃及的入球被VAR推翻，以至阿根廷反勝埃及一球被指艾華利斯侵犯沙拿在先，網上陸續出現「VARgentina」的說法，到今場他們大踢「功夫足球」球證屢次視而不見，再有新一批不滿人潮。美斯以上一番話明顯針對這些批評而來。

世界盃2026︱今場美斯再次獲得最佳球員獎項，是他今屆賽事的第5次，並由他的老友阿古路親自頒發。（Ｘ）

將勝利獻給已故球王馬勒當拿

「無論其他人是否喜歡，無論任何人說什麼，過去4年，我們一直是世上最佳球隊。」美斯將勝利獻給已故球王馬勒當拿，「我肯定他（馬勒當拿）在天上非常享受今場比賽，今場勝仗是送給他的，能夠給他帶來這份快樂，令我感到很開心，我希望他在天上無論如何慶祝，都能夠好好享受。」

當阿根廷遇上英格蘭，無人能忘記1986世界盃馬勒當拿一個充滿爭議，以及一個充滿驚嘆的入球。「我們能生在他的年代，實在很幸運。我永遠不想自己被拿來跟他比較，我知道他是愛我的。我選擇牢記我們一起的所有美麗時光。」

與卡尼惺惺相惜

即使在訪問中也可感受到，阿根廷與英格蘭之間的劍拔弩張，美斯賽後與一班英格蘭球員惺惺相惜，尤其是他與英格蘭隊長哈利卡尼擁抱良久，二人還交談好一陣子。到他在混合採訪區受訪，路過的英格蘭守將馬克古希（Marc Guehi）隨即向美斯說：「決賽祝你好運」，美斯亦禮貌致謝。除了年少氣盛的比寧咸完場後一度跟阿根廷後備球員起衝突，這一代的雙方球員在球場以外均保持專業和彼此尊重。

今場美斯再次獲得最佳球員獎項，是他今屆賽事的第5次，並由他的老友阿古路親自頒發。