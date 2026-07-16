碧咸極樂變落寞　見證英格蘭負阿根廷仍盡顯風度︱世界盃2026

撰文：吳慕兒
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前英格蘭隊長碧咸（David Beckham），猶如2026世界盃的「吉祥物」，這位美職聯球隊國際邁亞密班主之一，在決賽周開始以來穿梭美國各州上演的多場比賽，而且並不限於英格蘭，昨日才到德州達拉斯看完西班牙對法國的準決賽，今日又與家人身處喬治亞州的阿特蘭大運動場，欣賞阿根廷對英格蘭的另一場4強大戰。
下半場55分鐘，當哥頓為英格蘭先開紀錄，碧咸開心得跳起跟太太Victoria擁抱慶祝，可是到比賽尾段阿根廷連入兩球反勝，「萬人迷」隨即一臉沉重。當比賽結束，大部分英格蘭迷已離場，有影片疑拍下碧咸獨自一人向場上的阿根廷球員拍掌致敬一幕，網民紛讚揚碧咸是個「真正的英國紳士」。

世界盃2026︱哥頓為英格蘭先開紀錄一刻，碧咸一家開心慶祝。（路透社）

碧咸再次「全家-1總動員」撐英格蘭　Victoria今次裝上「反應彈」

碧咸雖然是美斯效力球會國際邁亞密的老闆，但來到世界盃賽場當英格蘭遇上阿根廷，這位前英格蘭隊長的立場相當明確。為撐三獅軍團，碧咸再次除了長子Brooklyn外「全家總動員」。

英格蘭今仗從比賽一開始一路保持不錯勢頭，直到下半場戰至55分鐘，更由安東尼哥頓先開紀錄，直播鏡頭立即捕捉碧咸與太太Victoria甜蜜擁抱慶祝的身影。

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上仗英格蘭8強對挪威，有鏡頭拍下當碧咸與兩個兒子Romeo、Cruz和女兒Harper開心慶祝英軍入球時，Victoria在座位上只顧看手機而毫無反應，有趣反差成為網上熱話。

不知是否因為這樣的關係，今次當英格蘭再次入球，Victoria猶如裝上「反應彈」，可是她神情平淡，與極度興奮的碧咸依然成強烈對比。

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世界盃2026︱搖滾樂巨星Mick Jagger目送英格蘭出局，失望得搖頭。（Ｘ）

82歲Mick Jagger失望地搖頭

可惜碧咸和英格蘭未能笑到最後，阿根廷末段憑美斯兩次助攻，以2：1反勝入決賽，英軍繼2018年後再次4強止步。鏡頭先捕捉到同樣再次入場支持英軍的82歲搖滾樂巨星Mick Jagger，戴上Cap帽的他目送阿根廷在慶祝，失望地搖頭數下，有網民形容：「Mick Jagger說出國民心聲。」

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世界盃2026︱有影片指出碧咸為場上的阿根廷球員和團隊站立拍掌致敬。（Ｘ）

碧咸極樂變落寞　有影片拍下紳士一幕

繼而輪到碧咸再出場，不久前極度興奮的樣子消失不見，換成一臉落寞，包廂內與家人鴉雀無聲。網上流傳一段影片，當時英格蘭大軍已返回更衣室，觀眾席上基本上只剩下阿根廷球迷，片段中卻見到碧咸獨自一人留在包廂，為場上的阿根廷球員和團隊站立拍掌致敬，網民紛留言讚賞碧咸是個「真正的英國紳士」。

暫時未能證實此片真假，畢竟有傳媒拍下碧咸離場時，是跟太太和子女全家一起。不過「萬人迷」向來都有風度，真的先留下來為阿根廷鼓掌再跟家人會合，亦絕不出奇。

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