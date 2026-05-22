足球｜巴西國腳卡斯米路告別曼聯　傳將加盟國際邁亞密聯手美斯

【足球】根據美國多家媒體報道，巴西中場大將卡斯米路（Casemiro）在本賽季末離開曼聯）後，極有可能加入美職聯（MLS）球隊國際邁亞密，與另外兩名南美洲巨星美斯（Lionel Messi）和蘇亞雷斯（Luis Suarez）搭檔。



34歲的卡斯米路與曼聯的合同將於6月30日到期。

巴西國腳卡斯米路合同到期後將離開曼聯。（Getty Images）

本賽季卡斯米路代表曼聯的場上表現：

+ 2

除了國際邁亞密之外，另一支美職聯球隊洛杉磯銀河以及沙特阿拉伯職業足球聯賽球隊伊蒂哈德（Al-Ittihad）都對卡斯米路感興趣，但消息人士稱，國際邁亞密是卡斯米路的首選下家，《The Athletic》也報道雙方已進入深入談判。

須先解決洛杉磯銀河「發現權」問題

不過，國際邁亞密目前沒有可用於簽下卡斯米路的「指定球員」（Designated Player，簡稱DP）名額，因為球隊的三個DP名額已經由美斯、另一名阿根廷球員迪保羅（Rodrigo De Paul）和墨西哥的貝達拉美（German Berterame）佔據。

國際邁亞密球員美斯。（Getty Images）

因此，如果國際邁亞密想以非DP合同簽下卡斯米路，還需要先與洛杉磯銀河協商其「發現權」（Discovery Rights）問題。根據MLS的規則，每支球隊最多可以在「發現名單」（Discovery List）上註冊5名球員。被列入名單後，球會將擁有優先與球員展開簽約談判的權利。

據報道，洛杉磯銀河目前擁有卡斯米路的發現權，意味國際邁亞密若想完成簽約，必須先與銀河達成協議。

不過，根據知名轉會記者羅曼奴（Romano）的消息，各方都對在今年夏天世界盃開始前完成這筆交易持樂觀態度。

卡斯米路已經入選巴西隊在本屆世界盃的大名單，「森巴軍團」將在6月13日的世界盃首場小組賽中面對上屆殿軍摩洛哥。

卡斯米路已經入選巴西隊在本屆世界盃的大名單。（Getty Images）

相關閱讀：英超｜卡斯米路偕家人告別奧脫福 獲曼聯球迷歡送：只有感謝

+ 3

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】