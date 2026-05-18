英超｜卡斯米路偕家人告別奧脫福　獲曼聯球迷歡送：只有感謝

卡斯米路宣布完季後離開曼聯，這名巴西中場大將依然交出「關鍵先生」的表現，不少曼聯球迷希望他再留一季，卡斯米路最後都是決定離隊。

曼聯今季最後一場主場聯賽，卡斯米路無疑是主角之一，奧脫福充滿對他的感謝海報。卡斯米路賽後再在社交網站，感激曼聯的上上下下，「曼徹斯特永遠是我的家」。



（Getty Images）

就算卡斯米路只效力曼聯4季，但他的專業精神已俘虜不少「曼迷」。曼聯對諾定咸森林的聯賽，是卡斯米路最後一場在奧脫福披甲，這名巴西中場同樣正選登場，每次他持球時，奧脫福的球迷亦報以熱烈掌聲，場內不少向卡斯米路致意的橫額。卡斯米路在80分鐘被調離場，全場球迷掌聲雷動。

一如每年傳統，曼聯每季最後一場主場賽事後，時任主帥卡域克亦會致辭，特意感激卡斯米路的付出。卡斯米路同樣有份向曼迷講話，他表示奧脫福最美的風景，就是一眾球迷，而卡斯米路的妻子與子女一同分享這感動的時光。

「今天十分難忘，情緒也很激動，過去4年在奧脫福的日子過得十分開心，球迷這段時間的相伴，就如今場的橫額﹑為我而唱的歌，我和家人心中除了感謝，都是感謝，我都差一點掉淚。」卡斯米路賽後再度感激球迷們，他指球隊在卡域克執掌後有不少改變，而來季需要出戰歐聯，增兵是必然。