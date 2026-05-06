英超｜卡斯米路親應留隊傳聞　回顧阿莫林時代：我沒有放棄

曼聯中場大將卡斯米路（Casemiro）即將離隊，巴西同鄉根夏一句「你永遠唔會知」，引起不少「曼迷」遐想。卡斯米路早前接受訪問時，親身回應傳聞，坦言：「即將開啟生涯的新一頁。」

效力曼聯4季，卡斯米路在前主帥阿莫林麾下曾被投閒置散，最後重獲信任，回顧這段時光，卡斯米路認為是生涯的重大成就。



因為巴西同鄉根夏一句說話，引起不少曼聯球迷的遐想。（Getty Images）

卡斯米路早前宣布季尾離開奧脫福，這名巴西國腳還是穩定輸出，今季英超轟入9球，當中不少是關鍵士哥，叫曼聯球迷如何不挽留他，主場力克利物浦後，「曼迷」齊聲高唱，希望這名中場大將留效多一季。

即使暫代主帥卡域克曾表明，卡斯米路留隊機會不高，卻因為巴西同鄉根夏一句：「你永遠唔會知」（You never know），而重燃不少曼迷的希望。

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卡斯米路早前接受巴西《ESPN》訪問時，親自回應留隊傳聞：「我不認為有這機會了。」這名巴西國腳重申在奧脫福即將完結，他再度感激4年來遇到的一切，「這4年是美好的時光，我對曼聯上下﹑球迷們也是心存感激。我認為是時候功成身退了，在高峰時優雅地離開。」

卡斯米路表明即將展開生涯的新一章，卻未知下個目的地是什麼地方，盛傳美斯效力的國際邁亞密有意向他招手。

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卡斯米路在曼聯的4個球季非一帆風順，他曾經失去正選位置，遭對方投閒置散，回顧這段日子，他認為對他生涯也是非常重要，「我生涯贏過不少冠軍，若教練不起用我，我大可以就由他吧，然後繼續我的足球生涯，我卻沒有這念頭，我沒有放棄，我選擇以努力證明他（阿莫林）是錯的，最後我成功了，扭轉了他的偏見，重新獲得他的信任，這可能是我生涯的成就之一。」