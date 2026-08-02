曼城對國際米蘭｜馬列斯卡首戰無緣響勝鼓　側擊具威脅感滿意

馬列斯卡（Enzo Maresca）首戰帶領曼城出戰，在啟德主場館迎戰國際米蘭，「藍月亮」憑小將梅巴馬（Divin Mubama）開紀錄，惟其後被國米的柏華特（Benjamin Pavard）追成平手，最後互射12碼以1：3落敗，無緣首戰即響勝鼓。

曼城今仗側擊頻頻，無論是安東尼施美安（Antoine Semenyo）﹑沙雲奴（Savinho），或是小將賴恩麥艾度（Ryan McAidoo）同樣製造不少威脅，馬列斯卡新官上任對此感滿意。

採訪及攝影：陳裕行﹑梁鵬威



「香港足球盛會2026」周六（1日）於啟德主場館上演，曼城與國際米蘭踢足90分鐘未分勝負，最後12碼決勝負，「藍月亮」連續三輪宴客，結果以1：3不敵國際米蘭。

國際米蘭擊敗曼城捧走錦標。（梁鵬威攝）

今季接任曼城帥印的馬列斯卡，首戰在香港領軍，惟未能以勝仗賀地標戰，這名意大利籍教頭盛讚球迷氣氛熱烈，無論是公開操練或是比賽，看台同樣座無虛席。

即使落敗，馬列斯卡依然滿意表現，尤其是側擊方面。安東尼施美安左路頻頻發難，為國米防線製造不少麻煩，曼城第一球也是由他助攻予梅巴馬。

「邊路進攻是我們戰術中重要的一部分，我們需要有個人能力的翼鋒，而沙維奴﹑安東尼（施美安）﹑賴恩（麥艾度）表現同樣出色，為我們戰術增添不少變化。」

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下半場入替的賴恩麥艾度表現活躍，末段一次切入大位埋門甚有威脅，馬列斯卡點知稱讚這名英格蘭小將，「賴恩在內的年青球員表現不錯，我對小將的態度開放，只要有能力，便可獲得出場的機會，未來季前熱身賽會持續觀察。」賴恩麥艾度在青年軍時期效力過高車士打（Colchester United）及車路士，兩年前轉投曼城。

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英超開季在即，首季執掌曼城的馬列斯卡以英超冠軍為目標，但如今言之尚早，他希望透過季前熱身賽的時期，協助球員們提升狀態，同時建立更佳默契。

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