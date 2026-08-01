曼城對國際米蘭｜啟德逾42000人入場觀戰　國米互射12碼挫藍月亮

「香港足球盛會2026」首場賽事，曼城與國際米蘭今晚（1日）在啟德主場館交手，今仗吸引42826名球迷入場，雙方在90分鐘未能分出勝負，結果國際米蘭互射12碼擊敗「藍月亮」。

採訪及攝影：陳裕行﹑梁鵬威



（梁鵬威攝）

夏蘭特﹑洛迪卡斯簡迪﹑卓基等參戰世界盃的球星未有隨隊，曼城以菲爾科頓﹑當拿隆馬等球星領銜，加華度爾﹑高華錫﹑施美安等球員上陣；國際米蘭方面有米希達利恩﹑阿歷山大史坦高域等率先披甲。

作為季前熱身賽，兩軍踢得開放，國米的艾斯保薛圖開賽2分鐘有黃金機會，門前近射失機，迪馬高其後再試射。曼城是先開紀錄的一方，施美安左右突破再傳中，小將梅巴馬（Divin Mubama）門前建功。國際米蘭的迪馬高左路傳中，柏華特接應得手，20分鐘追成1：1平手。

（梁鵬威攝）

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曼城與國際米蘭換邊後作出多個調動，當拿隆馬初段後場誤傳，國米的史坦高域隨即起腳，幸好當拿隆馬及時補救，以腳擋出射門。進入最後階段，兩軍愈踢愈放，曼城小將賴恩麥艾度（Ryan McAidoo）切入大位起腳斜出，國米的托柏洛域（Luka Topalovic）接應法迪斯傳中起腳，同樣無功而還，最後法定時間打成1：1平手，需要以互射12碼決勝負。

曼城連續三輪12碼宴客，艾洛利（Rayan Aït-Nouri）﹑古辛洛夫（Abdukodir Khusanov）及尼高干沙利斯（Nico González）先後未能命中，即使當拿隆馬曾經撲出法迪斯的12碼，國際米蘭在互射12碼以3：1擊敗曼城。

（梁鵬威攝）

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曼城正選陣容



門將：25當拿隆馬

後衛：82歷高利維斯﹑45古辛洛夫﹑24加華度爾﹑91麥富尼

防守中場：8高華錫﹑4雷恩達斯

中場：42安東尼施美安﹑47菲爾科頓﹑26沙雲奴

前鋒：67梅巴馬



國際米蘭正選陣容



門將：1祖斯馬天尼斯

後衛：28班捷文柏華特﹑31恩比斯錫﹑30卡路士奧古士圖

中場：17安迪迪奧夫﹑23巴列拿﹑5阿歷山大史坦高域﹑22米希達利恩﹑32迪馬高

前鋒：94艾斯保薛圖﹑52艾迪素

