劍擊｜意大利花劍主將談港隊　陣容更完整添經驗挑戰更大

香港男子花劍隊與意大利時常碰頭，兩軍在世界錦標賽團體決賽再交手，合演扣人心弦一仗，負責意大利最後一局的比安奇（Guillaume Bianchi），擊敗蔡俊彥完成逆轉，港隊最終以一劍飲恨。

場上是敵人，場外是朋友，上星期在劍道上鬥過你死我活，如今蔡俊彥與比安奇一同現身訓練營，與香港新一代劍手交流。

比安奇與港隊是老對手，見證港隊多年進步，除了張家朗﹑蔡俊彥兩名強手，如今再添何承謙﹑梁千雨等新血，陣容更加完整，這名意大利主將直言港隊再添爭冠經驗，只會更難應付，而面對主場一面倒支持港隊的氣勢，比安奇沒有反感，反而感到高興。



意大利男花主將比安奇。（趙子晉攝）

港隊男花與意大利，近年算得上宿敵，不乏「牙齒印」，張家朗兩屆奧運決賽擊敗意大利劍手；團體賽兩次突破，2023年世錦賽首次摘下團體銅牌，2024年首度稱霸世界盃，關鍵一仗也是擊敗意大利。

在香港主場舉辦的世界錦標賽，港隊男花乘勇殺入決賽，能否改寫歷史，再度是意大利左右大局。港隊男花一度拉開領先差距，惟後段意大利收復失地，負責最後一局的比安奇助意國完成逆轉，以45：44力克港隊蟬聯團體世界冠軍。

比安奇與蔡俊彥早前在世錦賽決賽舞台交手。（資料圖片／梁鵬威攝）

蔡俊彥與比安奇如今合力指導香港小劍手。（趙子晉攝）

「當我上場時沒有壓力，比數﹑其他外在因素我也不在意，我不怕落敗，若平反敗局我就是英雄。若有太多雜念，更容易出現犯錯。無論在任何場合，大﹑小賽事，劍擊也是劍擊，我只專注在如何打好劍擊。」連續兩年為意大利「守尾門」的比安奇分享，港隊在決賽大部分時間發揮更佳，勝負分野在於爭冠的經驗。

比安奇兩年負責守尾門，心無雜念是唯一法門。（資料圖片／趙子晉攝）

意大利作為劍擊強國，男花隊擁有比安奇﹑馬奇（Fillipo Macchi）﹑馬連尼（Tommaso Marini），長年位處世界前列，登上重要賽事的決賽台司空見慣，意國是上屆團體世界冠軍。面對逆境，依然平常心面對；力爭首冠的香港隊，接近勝利難免手緊，比安奇認為港隊擁有今次經驗後，將會變得更強。「香港隊擁有張家朗及蔡俊彥，他們各自懂得如何打決賽，但團體賽的經驗不多。經過今次世錦賽後，他們知道如何處理團體決賽，未來只會變得更強﹑更難應付。」

比安奇認為，香港隊擁有張家朗、蔡俊彥等強手，絕不容易應付。（資料圖片／趙子晉攝）

比安奇是港隊多年對手，他見證港隊男花的成長，「香港隊實力無庸置疑，家朗與Ryan以外，還有不少新血湧現，就如何承謙﹑林浩朗，他們的冒起使港隊更完整，即使兩名主將未能發揮，也有其他人可以補上，尤其是Harris（何承謙），對港隊貢獻不少，所以他們現時處於世界第二，證明他們的能力。」

香港與意大利在劍道上彷彿是近年宿敵，比安奇笑言：「劍道上想對方死....」但任何恩怨離開劍道一掃而空，當日在世錦賽的頒獎台，蔡俊彥與馬奇相擁，印證場上是對手，場外是老友，比安奇同樣尊敬港隊這個對手，「超級尊重，大家場上是敵人，場外是朋友，場內爭勝是運動員的職責，這是十分正常。」

場上是對手，場外是朋友，即使劍道上充滿火藥味，港、意還是互相尊重。（資料圖片／趙子晉攝）

香港主場的世錦賽聲勢浩大，尤其是男花團體決賽，接近全場一面倒支持主隊，作為客隊的比安奇竟沒有反感，「我感到十分高興，作為劍手，若場地是空蕩蕩，感覺完全不像世界錦標賽。即使全場支持香港隊，但他們全都是為了劍擊而入場，我們感到被需要，在眾多目光注視下比賽，我十分享受這種舞台。」

面對接近全場支持港隊的主場，比安奇依然享受。（資料圖片／趙子晉攝）

被聚光燈聚焦着，是比安奇一直渴望的，作為前世界第一，他的Instagram只有不足8000人追蹤，與張家朗﹑蔡俊彥的十多萬粉絲相差甚遠。「意大利人看不到劍擊，在街上沒有認識我們....」比安奇慨嘆意國人民只留意足球﹑網球，即使一直是劍擊強國，劍擊也走不進人民的眼簾。

（趙子晉攝）