沙拿離利物浦｜沙拿宣布季末離隊 提早解約回復自由身 去向未明

一聲長長的歎息，一張哀愁的面孔，沙拿用一條影片拋出了震撼的宣言：「這是我告別的序章，我將在賽季結束時離開利物浦。」這名埃及球星去季末才與「紅軍」續約，但今季卻遇上球隊「大換血」、戰績下滑、自身狀態低沉等問題，再與會方關係緊張，因此他的告別並不令人太意外，但他早前歐聯對加拉塔沙雷表現回勇，便突然說再見，時機上卻又令人頗意外。



十萬個黑人問號，綜合最新的報道，看看可以解釋多少：



沙拿去季末才續約利物浦兩年，豈料今季未完結已宣布離隊。（Getty Images）

沙拿說了什麼？

沙拿在個人社交平台上發布了一段短片，宣布自己將於季末離隊，並以會訓「You will never walk alone」，改成「I will never walk alone」作結，盡顯對「紅軍」的深厚感情：

「大家好。不幸的是，這一天終於來了。這是我告別的序章。我將在賽季結束時離開利物浦。」

「我想先說，我從未想過這支球隊、這座城市、這些人，會如此深刻地成為我生命中的一部分。利物浦不僅僅是一家足球會，還是一種熱情、一段歷史、一種精神。我無法用言語向任何不屬於這家球會的人解釋。」

「我們一起慶祝勝利，我們贏得了最重要的獎盃，我們在生命中最艱難的時刻並肩奮戰。我想感謝在我效力期間，所有曾經屬於這支球隊的人，特別是過去和現在的隊友。」

「至於球迷們，我真的有點詞窮了。你們在我職業生涯最美好的時刻支持着我，又在我最艱難的時期一直站在我旁，這是我永遠不會忘記、並將永遠帶在身邊的東西。」

「離開從來不易，但你們給了我生命中最美好的時光。我將永遠是你們中的一員。這個球會對我和我家人來說，永遠都是我的家。感謝你們的一切。因為有你們所有人，我將永遠不會獨行。」

沙拿上季帶領利物浦贏得第2座英超聯賽冠軍。（Getty Images）

利物浦說了什麼？

利物浦官網平鋪直敍寫出標題「Mohamed Salah to leave Liverpool at the end of the season」（穆罕默德沙拿季末離開利物浦），內文述說了沙拿的非凡成就，提及告別儀式稍後舉行，但字面上沒有一句「感謝」，字裏行間，亦不見沙拿道別片段那種深刻感情：

「沙拿將在2025-26賽季結束時，為他在利物浦的輝煌職業生涯落下帷幕。」

「這位前鋒已與紅軍達成協議，他將在晏菲路結束這段為期9年的非凡篇章。」

「沙拿表示，希望盡早向球迷們公布這一消息，以對他的未來保持透明，這是出於他對球迷的尊重與感激。」

「這位11號球員於2017年夏天從羅馬轉會過來，已穩穩確立了自己作為利物浦歷史上最偉大球員之一的地位。他幫助球隊贏得兩個英超錦標、一個歐聯冠軍、一個世冠盃、一個歐洲超級盃、一個足總盃、兩個聯賽盃，以及一個社區盾。」

「截至目前，這位埃及人在435場比賽中攻入255球，在紅軍歷史最佳射手榜上排名第3。此外，他還4次榮膺英超金靴，並獲得了眾多個人獎項。」

「由於今季尚有不少比賽，沙拿目前專注於盡力為利物浦爭取最好的戰績。因此，全面慶祝他的傳奇與成就的時刻，將留待今年稍晚他告別晏菲路時才上演。」

沙拿今季一度被貶後備，當時與主帥史諾關係極之緊張。（Getty Images）

沙拿為什麼要離隊？

利物浦今季大換血，主帥史諾亦矢志改變戰術，沙拿已難適應，例如進攻上的慢節奏其實有礙他發揮，防守上他又要經常參與回防，然而33歲的他本身年事已高，狀態下滑，形成惡性循環，季中更被史諾貶作後備，他當時也公開決裂。

不過，經過今年初的非洲國家盃勤王歸隊後，沙拿與史諾關係緩和，他亦復任正選。只是，利物浦進攻重心轉移到新加盟的域斯，已是鐵一般事實，陣式上改為4-4-2亦漸告成形，或許是沙拿有感不再是絕對主力，因而萌生去意。

沙拿在利物浦9年，贏盡錦標，包括歐聯冠軍。（Getty Images）

為什麼在這個時間提出離隊？

適逢國際賽期，利物浦下一場賽事是4月4日足總盃作客曼城，因此會方、隊友、球迷都有些時間消化這個消息，相信是球會與沙拿都樂見的時機。

對沙拿而言，上周歐聯16強次回合球隊主場以4：0大破加拉塔沙雷一役，他雖然射失了一記12碼，但貢獻一記漂亮助攻，還有一個精彩遠射入球，表現可算是今季回勇的一場。而且，這一仗沙拿由過往的右翼，明顯向內移，與艾基迪基組成雙箭頭，並有上佳演出，足以證明自己寶刀未老。在這一役之後宣布離隊，顯示了自己不是「敗走」，主動權在自己手裏。

沙拿上年夏天隨隊來港作賽，不到一年，便宣告分道揚鑣。（Getty Images）

沙拿有約在身，怎樣離隊？

沙拿去季末續約兩年，理論上到2027年中才約滿，利物浦聲明說雙方達成了協議，外界消息指是雙方同意解約，意即沙拿今季完結時將以「自由身」離隊。

就利物浦而言，要為沙拿找買家不難，但要高價出售，卻過了最佳時機，與其收回一千幾百萬鎊，不如讓沙拿提早解約，一來出於公關考量，二來快速甩掉沙拿的45萬鎊周薪，對球會財政而言未嘗不是好事，需知道「紅軍」上季的球員薪金支出達4.28億鎊，排英超第2，僅次曼城的4.68億鎊。

對沙拿來說，放棄現在的高薪，不代表賺不回來，因為他既能以自由身轉會，新東家毋須轉會費下自然願意向他提出更高酬勞，尤其沙特阿拉伯那些富豪球會，向他提出超過45萬鎊周薪聘約可謂毫無難度，據說C朗拿度在艾納斯的周薪便達320萬鎊的天價。

利物浦會如何？

短期內，沙拿離隊消息傳出，可能更能凝聚隊友，團結一致打好餘下每一仗。

長遠而言，利物浦反正經歷重建，未來將以域斯、伊沙克及艾基迪基為進攻重心，沙拿提早宣布離隊，也有助穩定軍心，以及會方可早一點物色替代人選。

誰人代替沙拿？

據報利物浦已準備開出1.2億鎊轉會費，羅致於拜仁慕尼黑表現超卓的法國翼鋒奧利斯（Michael Olise），不過據說奧利斯經理人已明言，若「紅軍」失去來屆歐聯席位，該24歲球星不會來投。

沙拿會去哪裏？

沙拿的經理人Ramy Abbas Issa表明，該埃及球星完全沒有跟任何球隊達成協議，他們亦不知道沙拿來季會效力哪一隊。沙特聯賽富豪球隊覬覦沙拿多時，是頭等大熱，博彩網站BetFair便開出10賠13的賠率；美職次之，賠率為8賠15；沙拿或會選擇留在歐洲，重返羅馬的賠率為2賠15、轉投巴黎聖日耳門則是2賠17。