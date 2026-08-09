足球｜美斯父親病逝各方哀悼　球王最強後盾　巴塞餐巾合約譜傳奇

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）的父親兼長期經理人佐治美斯（Jorge Messi），昨日（8日）於阿根廷羅薩里奧病逝，終年68歲。

美斯已乘坐私人飛機趕回阿根廷奔喪，缺席效力的美職聯球隊國際邁亞密今輪賽事。



國際邁亞密全隊戴黑紗默哀 各方悼念美斯父親

國際邁亞密全隊球員今日早上進行的賽事中臂纏黑紗，賽前舉行默哀儀式，為美斯父親致敬。

球會管理層及全體職球員向美斯一家表達慰問：「我們的心與隊長美斯以及整個美斯家族同在。」

國際邁亞密球員在今日比賽中臂纏黑紗，悼念美斯父親。（Retuers）

美斯多年好友兼隊友蘇亞雷斯（Luis Suárez）在社交平台Instagram致意：「深深擁抱美斯與美斯家人。父親在天堂會像以往一樣繼續為你感到驕傲。願佐治安息。」

美斯前東家巴黎聖日耳門及南美洲足協（CONMEBOL）亦先後發聲明致哀。

巴黎聖日耳門通過社交平台向美斯及其家人表達慰問。（X@PSG_English）

美斯父親從工人變球王幕後掌舵人 一張餐巾改寫足壇歷史

美斯父親佐治年輕時曾是一家鋼鐵廠的工頭。美斯幼年展現驚人足球天賦，佐治身兼兒子的第一個教練，並在其後數十年來一直擔任美斯的經理人與商業代表。

美斯11、12歲時因生長荷爾蒙缺乏症，球員生涯未開始已陷危機，他在阿根廷效力的母會紐維爾舊生隊拒絕承擔醫療費，佐治在親友搭路下毅然帶着美斯遠赴西班牙，向巴塞隆拿尋求機會。

美斯父親當時與巴塞技術總監在餐巾上簽約。（Ｘ）

當年巴塞隆拿管理層對簽下有健康隱憂的矮小少年猶豫不決，佐治向球會發出最後通牒，如果巴塞隆拿方面再無表示，美斯會前往皇馬或馬體會試訓。時任巴塞技術總監列薩治（Carles Rexach）在一家網球會所的餐廳內，急忙拿出一張餐巾寫下承諾，正式簽下美斯。

巴塞隆拿與美斯父親的「餐巾合約」，改變美斯及全家人的命運，也開創巴塞隆拿以及之後在阿根廷的王朝。

父子情深 美斯多次提及父親對他的影響

美斯遠赴巴塞隆拿初期，母親與兄弟姊妹很快便返回羅薩里奧生活，唯獨佐治一直留守陪伴。

美斯曾感性回憶：「有時候，我會將自己鎖在房間哭泣，或者我爸爸也會這樣做，只是不讓我看見，或者他以為我沒看見他。我們假裝一切都好，但其實並非如此。我爸爸會在我們情緒低落的時候問我想做什麼，是想留下還是回去，我想留下，所以他就留下來陪我。」

佐治在世界盃2022現場與美斯妻兒一起為他加油。（Retuers）

美斯早期採訪中談及父親的重要性，「從小到大，我一直都需要父親的認同。每場比賽結束後，我都會問他對我的表現有何評價。」

美斯在世界盃上落淚。（Getty Images）

今年6月的2026世界盃分組賽，阿根廷以3：0戰勝阿爾及利亞，美斯大演帽子戲法後落淚，賽後他罕有地向傳媒剖白：「我為何哭？這與足球完全無關，這幾天我過得非常艱難。」這番話引發外界對佐治健康狀況的揣測。

美斯已經乘坐私人飛機返回阿根廷奔喪。（Retuers）

期間曾有傳媒誤報佐治死訊，美斯家族隨即嚴正澄清，指佐治僅正接受醫療觀察。世界盃結束後，美斯返回阿根廷陪同父親共度時光，隨後才返美重投美職聯賽事。