世界盃2026｜美斯父親傳死訊　發聲明認健康問題　籲傳媒尊重私隱

「與足球無關，我經歷過一段艱難的日子。」阿根廷球王美斯（Lionel Messi，又譯美斯）對阿爾及利亞攻入首球後，不禁激動落淚，他訴說自己正渡過難關。外媒指美斯父親健康出問題，阿根廷傳媒更誤傳美斯父親的死訊，美斯家庭即發聲明澄清，指老美斯正在康復，並斥傳媒為流量不擇手段。



美斯六戰世界盃，首戰對阿爾及利亞獨取三球，技驚四座，但這名38歲阿根廷球王攻入首球後，感觸落淚，賽後坦言經歷一段艱難的日子，與足球無關，多得隊友及團隊的支持。

美斯攻入首球感觸落淚。（Getty Images）

美斯對阿爾及利亞一仗連中三元。（路透社）

外國傳媒指美斯68歲的父親佐治（Jorge Messi）身體出現問題，而阿根廷的直播節目，更指老美斯已離世。美斯家族周四（18日）發聲明澄清，「他（美斯父親）正在接受治療，身體狀況逐漸變好及康復中。」在聲明中未有提及美斯父親患病的詳情，美斯一家希望關訴老美斯病情的資訊如實，同時不可相信資料來源成疑的消息。

美斯上屆高舉世界盃，父親當然在場見證。（Getty Images）

美斯家族在聲明中，斥傳媒不可因為流量而不擇手段，捏造事實，同時呼籲傳媒要尊重他們的私隱。美斯家族同時感激支持他們的人，同時希望大家給予空間。阿根廷總統米萊（Javier Milei）同時開腔，斥傳媒欠缺道德。

美斯父親與美斯關係密切，在美斯足球生涯扮演重要角色，曾經是他的經理人，同時處理兒子的商業業務。