英超｜利物浦中堅荒長期未解 擬向巴塞借用阿拿奧祖解燃眉之急
撰文：陳智深
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英超球隊利物浦的中堅荒長期未解決，新領隊伊拉奧拿亟需增兵救亡。英國傳媒指紅軍已經與巴塞隆拿達成協議，借用烏拉圭國腳中堅朗奴阿拿奧祖（Ronald Araújo）一季。
英超未開咧紅軍防線已傷兵滿營，今季先有干拿迪自由身轉投皇馬，然後祖高美斯及新加盟的謝列美查基（Jeremy Jacquet）已受傷，加上去季甫加盟已受傷的基奧雲尼里安尼（Giovanni Leoni）仍在養傷中，紅軍中只得老將雲迪積克一名常規中堅。
有見及此，利物浦決定向巴塞隆拿借用阿拿奧祖解燃眉之急。有指雙方已達成協議，利物浦將借用阿拿奧祖一季，並有權明夏優先買斷。
利物浦防線上三大傷兵：
不過，阿拿奧祖是否合適人選實屬疑問，英媒指阿拿奧祖傷患史令人擔憂，今年夏天此子雖有入選烏拉圭世盃大軍名單，但因傷無法上陣。去年11月巴塞在歐聯作客車路士時，阿拿奧祖領紅牌被逐離場，成為巴塞輸波罪人，巴塞更指此子有心理問題，需要長期休戰。
27歲的阿拿奧祖於2018年加盟巴塞隆拿B隊，翌年升上一隊，至今已經為巴塞一隊上陣超過200場。不過去季因傷被謝拉特馬田搶去正選席位，加上世盃期間另一西班牙小將古巴斯表現突出，來季勢獲重用。雖然阿拿奧祖可以串演右閘，但祖利斯古迪和艾利加西亞才是菲力克心中首選，故阿拿奧祖在巴塞難有上陣機會。
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