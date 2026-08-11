足球｜哥列迪巴中堅慶祝「入球」　跳過廣告板後憑空消失下場慘了

巴西甲組足球聯賽今輪出現匪夷所思一幕：哥列迪巴主場迎戰查比高恩斯，主隊中堅馬蘭漢（Jacy Maranhao）頭槌破網後激動慶祝，他一躍跳過場邊廣告板，卻意外直墮客軍更衣室的地下通道，因而扭傷足踝被換出，更慘的是，他的入球越位在先被球證推翻。



哥列迪巴中堅慶祝入球 跳過廣告板後「憑空消失」

事發在比賽第41分鐘，馬蘭漢入球後以為自己為球隊將領先優勢擴大至2：0。即將再做爸爸的馬蘭漢極度興奮，即時將足球塞入球衣內，並衝向看台欲與球迷同樂。

豈料他一躍跳過廣告板後，腳下並非平地，而是通往客隊更衣室的深邃通道口，整個人瞬間「憑空消失」跌落洞中。

即將再為人父 慶祝中途想跟球迷互動忘記那裏有個洞

馬蘭漢跌入通道後扭傷足踝，醫療團隊即時衝前治理，更慘的是，他的入球越位在先被球證推翻。之後馬蘭漢堅持繼續比賽，但下半場開場不久便因傷離場。

馬蘭漢事後解釋：「我入球後想和妻子慶祝，因為她懷孕了。後來我想起​​來這是我在主場的首個入球，我也想和球迷一起慶祝，但我忘記那裏有個入口。我跳下去的時候，就似夢見自己從樓上掉下來的感覺。結果我扭傷足踝，當時很痛，但中場休息時接受治療，情況有所好轉。下半場我嘗試跑動時又再痛起來，所以我要求離場。」

重演2014年達古奧「消失」一幕 同一保安員再次「失守」

最殘酷的是經VAR覆核後，馬蘭漢攻門時越位在先，入球無效，馬蘭漢的「玩命」慶祝和受傷變得毫無意義。比賽結果又受這段小插曲影響，哥列迪巴以2：1擊敗對手全取3分。

今次並非哥列迪巴球場通道第一次「食人」，早在2014年達古奧（Joel Tagueu）已曾在入球後跳過廣告牌慶祝而瞬間墜落，巴西記者更發現當年曾試圖拉住達古奧但失敗的場地保安員，與今次試圖伸手攔截馬蘭漢的保安員，竟是同一人。