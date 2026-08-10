韓國足總性招待球證醜聞　重燃2002世界盃是否收買球證熱論

韓國足總「出公數」性招待球證的風波愈演愈烈，從競爭對手日本到海外大量媒體猛烈抨擊，即使被揭發的7場賽事在2011至2012年間舉行，年代久遠，在韓國本土的刑事追溯期限已過，國際足協（FIFA）亦難望會有任何罰則，不過當中涉及一場奧運外圍賽，由於國際奧委會（IOC）運作方式有別FIFA，對違例者的追溯期沒有時限，韓國那面2012奧運男足銅牌仍有可能被褫奪。

今次事件亦再次掀起外界對韓國在2002世界盃獲殿軍過程中一再獲球證偏幫的「黑哨」爭議，不禁令人再次懷疑：那屆16強對意大利、8強對西班牙，韓國真的沒有收買球證嗎？



韓國足總近日正就2024年聘用主帥洪明甫（圖）弄得焦頭爛額。（路透社）

韓國文化體育觀光部報告 揭韓足總「性招待」外國球證

韓國JTBC電視台取得一份2016年當地韓國文化體育觀光部的審計報告，內容關於韓國足總高層和職員的賄賂事件，確認韓國足總曾向為男子國家隊賽事執法的外國球證提供不恰當性招待，當中共涉及2011年3月至2012年3月期間舉行的7場比賽，有3場更是世界盃或奧運外圍賽，並附有付款紀錄。

報道指，2012年2月29日2014世界盃亞洲區外圍賽韓國主場對科威特的同日清晨，韓國足總的公司信用卡向首爾江南區驛三洞一間按摩院付出50萬韓圜，韓國文化體育觀光部認定當中涉及性招待兩名球證，負責處理色情場所款項的球證部門職員作供指出，那是外國球證要求的「娛樂」。該場比賽的主球證為日本的西村雄一。

韓國在2026世界盃分組賽出局。（Getty Images）

共涉7場韓國主場比賽 包括3場世界盃或奧運亞洲區外圍賽

在此之前，韓國2011年9月21日在倫敦奧運男子足球亞洲區外圍賽2：0擊敗阿曼，賽事在昌原市上演，賽後一天，韓國足總為市內一間按摩院付出76萬韓圜招待執法該仗的4個球證。此外，比賽期間足總的信用卡亦在一間按摩院使用，為該仗的球證主管提供服務。

根據有關審計報告，韓國足總以名下公司信用卡8度以娛樂費名義，支付招待約10個球證到按摩院的使費，涉及的7場比賽全為韓國男足主場賽事，3場為世界盃或奧運外圍賽，餘下4場為友誼賽。這7場比賽，韓國隊5勝2和，未嘗一敗，引發賽果受操控的爭議，惟韓國官員否認指控。

涉及性招待球證的其中一仗為2012年2月29日2014世界盃亞洲區外圍賽韓國主場對科威特，主球證為日本的西村雄一。（Getty Images）

日本足總確認正調查涉獲招待4球證

韓國足總近日正為2024年聘用前國家隊主帥洪明甫一事受查，今次再捲入性招待外國球證，他們在周六發聲明致歉：「我們為足總引發多項爭議及令人失望深表歉意」，並補充過去劣行不能容忍，承諾改革及恢復透明度。

由於涉及今次事件的包括4個日本球證，日本足總周日確認正調查相關球證。日本媒體大肆報道和抨擊今次事件，有媒體揭開其中兩個涉案球證身份，指出一人目前擔任日本足總球證經理，主管日職聯賽球證。另有媒體指出，獲得性招待的球證，分別來自日本、阿聯酋、伊朗和烏茲別克。

韓國男足在2012倫敦奧運的銅牌，會否被禠奪？（Getty Images）

FIFA追溯期已過 韓國刑事調查「證據不足」結案

英國《泰晤士報》提出國際足協（FIFA）的可能罰則及要求韓國足總改革管治，惟FIFA的行為守則範追溯期一般只有5至10年，正式的懲罰不太可能，而且時隔多年，涉案球證大多經已退休。

在韓國當地相關的刑事調查，之前已因證據不足結案。因此就算受到全球各地媒體批評，事件最終很可能又是不了了之收場。唯一可能有後果的，就是2012年那面倫敦奧運銅牌。韓國足總涉及為球證提供性招待的其中一場比賽，正是倫敦奧運亞洲區外圍賽主場對阿曼，而韓國男足在那屆奧運的季軍戰擊敗日本，取得銅牌。由於奧運對各項違規事件不設追溯期限制，因此如經調查證實違規，國際奧委會仍可禠奪韓國的銅牌。

韓國在2002世界盃16強挫意大利、8強勝西班牙兩仗，球證的執法一直受到質疑。（Getty Images）

重燃韓國2002世界盃創歷史佳績質疑：有收買球證嗎？

不過最受各大媒體和網民廣為談論的一點，就是2002年韓國取得的第4名歷史佳績是否牽涉球證非法操控賽果所致。

從今次7場涉案比賽均是主場賽事，而2002世界盃韓國正是主辦國之一，當年全世界清楚看到，韓國無論在16強對意大利，還是8強對西班牙，執法球證幾乎一面倒主隊韓國一方有利。對意大利一仗主球證為厄瓜多爾的摩蘭奴（Byron Moreno），對西班牙一仗為埃及的艾簡度亞（Gamal Al-Ghandour），他們當年會否同樣在韓國獲得同樣的性招待？