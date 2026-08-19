羽毛球世錦賽︱洪魁駿呂俊瑋力拚印尼種子組合　港隊男雙一度追平

2026世界羽毛球錦標賽，港隊年輕男雙組合洪魁駿／呂俊瑋持續送上驚喜，繼比賽首日擊敗捷克組合Vojtěch Havlicek／Tomas Svejda晉級，今日遇上經驗十足的印尼種子組合古塔馬（Sabar Karyaman GUTAMA）／伊斯法哈尼（Moh Reza Pahlevi ISFAHANI），力拚3局才敗陣。



羽毛球世錦賽︱男雙洪魁駿／呂俊瑋力戰負印尼種子組合

世界排名54的港隊男雙組合洪魁駿／呂俊瑋首圈擊敗捷克組合Vojtěch Havlicek／Tomas Svejda後，32強遇上9號種子的印尼組合古塔馬（Sabar Karyaman GUTAMA）／伊斯法哈尼（Moh Reza Pahlevi ISFAHANI）。30歲的古塔馬跟28歲的伊斯法哈尼合作多年，在BWF巡迴賽共獲2冠9亞；25歲的港將呂俊瑋專攻雙打，之前曾跟鄒軒朗、高城熙、楊盛才合作戰男雙，近年改與22歲的洪魁駿組隊，表現漸入佳境。

羽毛球世錦賽︱男雙次圈洪魁駿／呂俊瑋力戰負印尼種子組合。（路透社）

今場洪魁駿／呂俊瑋就算面對經驗老到的強手，兩年輕港將並未怯場，首局初段曾領先7：1，中至後段仍維持優勢，印尼組合戰至局尾才追成19：19，並以22：20先贏一局。

羽毛球世錦賽︱洪魁駿／呂俊瑋陷劣勢仍力拚，更一度扳平局數。（路透社）

洪魁駿／呂俊瑋先失一局，陷入劣勢仍力拚。次局中段曾落後至6：9，戰至8：11時一口氣連取9分，反超前印尼組合17：11，並以21：14取得此局，扳平局數1：1。

羽毛球世錦賽︱9號種子印尼組合古塔馬／伊斯法哈尼技高一籌，挫港隊組合出線。（路透社）

可惜去到決勝局，古塔馬／伊斯法哈尼決心十足，分數由頭帶到尾，以一局21：15結束比賽。洪魁駿／呂俊瑋即使敗陣，但今仗能與高手力戰達54分鐘之久，就算以1：2敗陣，仍值得掌聲。