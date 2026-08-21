羽毛球世錦賽｜國羽苦樂參半　陳雨菲16強下馬　王祉怡力戰闖8強

世界羽毛球錦標賽昨日（20日）繼續上演，中國羽毛球隊表現未如理想，女單領軍人物陳雨菲意外遭泰國球手李美妙（Pornpawee Chochuwong）反勝，男單獨苗李詩灃亦力戰而敗，意味國羽男單全軍覆沒。

不過，女單另一代表王祉怡以局數2：1苦戰淘汰仙杜（Pusarla Venkata Sindhu），加上男雙首次出戰世錦賽的胡珂源/林祥毅險勝丹麥組合，晉級8強，保住國羽隊爭勝機會。



世界羽毛球錦標賽，中國女單領軍人物陳雨菲意外遭泰國球手李美妙反勝。（路透社）

陳雨菲先勝一局遭反噬出局 王祉怡險勝東道主

女單進入16強階段，陳雨菲迎戰泰國球手李美妙。首局陳雨菲迅速入局，以21：15先下一城，不過比賽中段李美妙一度比數領先陳雨菲，敲響警鐘。第二局雙方陷入拉鋸，戰至「刁時」。李美妙在關鍵時刻把握力更勝一籌，以25：23扳回一局。這場峰迴路轉的賽事 來到決勝局，陳雨菲體能明顯下降，失誤增多。祖祖雲越打越順，最終以21：17鎖定勝局，陳雨菲提早畢業。

世界羽毛球錦標賽，泰國球手李美妙意外反勝中國女單領軍人物陳雨菲。（路透社）

陳雨菲賽後表示，自己出球方面沒有做好，關鍵分處理上有些着急。「當對手很耐心地跟我相持時，我出球威脅不大，一直在僵持，而且順風側也不太好控制。」

羽毛球世錦賽，中國王祉怡兩次因抽筋倒地，最終慘勝印度老將辛杜。（路透社）

國羽另一代表、3號種子王祉怡亦經歷一場苦戰，與印度老將仙杜激戰88分鐘，在第三局後半段更兩次抽筋倒地，仍以21：11、15：21和21：17慘勝仙杜。另一國羽女單選手韓悅則以21：19、20：22、21：14淘汰韓國選手金佳恩，下一場將面對頭號種子、另一韓國名將安洗瑩。

羽毛球世錦賽，3號種子中國王祉怡苦戰下擊敗印度老將仙杜。（路透社）

奈良岡功大反勝李詩灃

男單方面，李詩灃在先勝一局的情況下，遭日本選手奈良岡功大反勝，三局比分為21：13、21：23和11：21。李詩灃賽後表示，自己很渴望勝利，但在領先時有所鬆懈，沒能調整好心態。

羽毛球世錦賽，男單中國李詩灃在先勝一局的情況下，遭日本選手奈良岡功大反勝。（路透社）

雙打賽場則捷報頻傳。馮彥哲/黃東萍等四對國羽混雙組合均以局數2：0取勝。男雙3號種子梁偉鏗/王昶2：1淘汰丹麥組合。女雙衛冕冠軍劉聖書/譚寧直落兩局，擊敗保加利亞組合。