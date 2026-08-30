英超｜熱刺負紐卡素兩連敗墊底　迪沙比開名爆3主力要求離隊

今夏豪擲逾3.5億英鎊（約33.6億港元）重組陣容的英超球會熱刺，開季依然低迷。周日（30日）凌晨上演的英超次輪賽事，熱刺0：2不敵紐卡素，繼首輪0：3負賓福特後，陷入兩連敗、零入球、失5球的困境，在英超聯賽榜暫列榜尾。



今夏以破球會轉會費紀錄加盟的中場東拿利（Sandro Tonali），今仗正選披甲對陣舊東家紐卡素。熱刺在比賽首60分鐘佔據主導，攻勢頻頻，泰爾（Mathys Tel）與雲赫基（Jan Paul van Hecke）的攻門，均被紐卡素門將漢尼錫（Lukas Hornicek）化險為夷。

英超第2輪，熱刺主場0：2不敵紐卡素，吞下開季兩連敗。（Retuers）

紐卡素下半場射入兩個絕妙入球鎖定勝局。62分鐘紐卡素利用反擊機會，艾蘭加（Anthony Elanga）射門擊中內柱彈入，連續兩場有進帳。僅10分鐘後，紐卡素獲得角球機會，無人看守的韋沙（Yoane Wissa）再建一功，將比分擴大至2：0。紐卡素全場僅得兩次射門命中目標，全部轉化為入球，熱刺主場落敗，開季兩連敗。

紐卡素全場僅兩次射門中目標全部轉化為入球。（Retuers）

熱刺主帥迪沙比（Roberto De Zerbi）賽後稱今場輸在欠運：「我認為比賽頭60至65分鐘，我們踢得比紐卡素好。我們有機會入球，但沒能把握。別在意結果，我並不生氣，我們今日做得很好，是運氣不好，結果更差。」

豪擲3.5億鎊重組陣容 迪沙比：轉會市場買不到心態

熱刺前兩季深陷護級泥潭，連續兩季均僅以第17名護級留在英超，今夏球會在轉會市場大灑金錢，豪花3.5億英鎊重組陣容，開支更勝一眾爭標球會，試圖改變頹勢。

東拿利以1億英鎊（約10.6億港元）從紐卡素加盟熱刺，白百合亦以8500萬英鎊（約9億港元）獲得22歲葡萄牙中場馬迪奧斯費南迪斯（Mateus Fernandes）。雲赫基以5200萬英鎊（約5.5億港元）轉會費由白禮頓加盟，以及翼鋒沙雲奴（Savinho）以7500萬英鎊（約8億港元）從曼城加盟，不過他因輕微肌肉問題而暫時休戰。

熱刺今夏花重金簽入東拿利、馬迪奧斯費南迪斯、雲赫基等球員。（Retuers）

此外，馬莫殊（Omar Marmoush）亦從曼城以外借形式加盟熱刺，後衛馬高斯辛尼斯（Marcos Senesi）、安德魯羅拔臣（Andrew Robertson）以及門將杜巴夫卡（Martin Dubravka）以自由身加盟。

熱刺今夏大肆增兵，未能即時帶來戰績。（Retuers）

熱刺三線增兵，龐大的轉會花費未即時換來戰績，迪沙比直言轉會市場上買不到心態：「最大的問題，最大的挑戰，最大的目標就是找到正確的心態。很遺憾，轉會市場上買不到好心態。你可以在一個轉會窗更換很多球員，也許能立刻找到平衡點，也許需要更多時間。」

迪沙比直言改變需要時間。（Retuers）

他補充：「我對結果感失望，也對球迷和主場氣氛感到抱歉，因為兩連敗之後，或許有人會認為情況和過去兩季一樣。但我確信並非如此，兩場失利不會改變我的看法。要改變過去兩年的局面，不可能在短短10日或一個轉會窗內完成。」

熱刺開季雪上加霜 三主將要求離隊

熱刺開季失利，還傳來更多壞消息，迪沙比表明陣中有隊員想離隊，並在賽後記者會上「開名」：「李察利臣（Richarlison）已經多次表明想離開，奇雲丹素（Kevin Danso）兩日前來找我，說他也想離開，柏比沙亞（Pape Matar Sarr）同樣提出離隊要求。」

李察利臣、奇雲丹素、柏比沙亞有意離隊。（資料圖片/Retuers）

迪沙比對此並無強留，他表示：「他們想離開，給球會帶來經濟解決方案就可以走，我們亦會尋找替代人選。」