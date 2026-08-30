英超｜伊沙克贈利物浦小球迷戰衣被強搶　晏菲路球迷群起討回公道

利物浦主場2：2賽和諾定咸森林後，紅軍前鋒伊沙克（Alexander Isak）本想將落場球衣送給看台上一名小球迷，豈料戰衣竟被旁邊一名成年男球迷強行搶走。看台眾人怒火被觸發，集體為小球迷討回公道。



伊沙克賽後將球衣送給小球迷，豈料被看台上成年男球迷強行搶走。（Retuers）

當場賽事利物浦兩度落後，憑伊沙克60分鐘攻入個人今季首個入球，加上新兵域陀蒙路斯（Victor Munoz）末段建功，最終在晏菲路球場以2：2逼和對手。

伊沙克賽後步向球員通道，兩側看台球迷伸手與其擊掌，伊沙克注意到有兩位滿懷期待的小球迷，隨即脫下身上9號球衣遞過去，但是一名成年男子快一步伸手，在小球迷身邊將球衣搶走。

球衣被搶走後，小球迷神情失落，伸手希望對方交還球衣。搶走球衣的男球迷原本不予理會，打算轉身離開，然而現場紅軍職員開聲指摘，看台上其他利物浦球迷目擊事件經過後後，伸手阻攔幫助小男孩奪回球衣。

小球迷目睹球衣被搶走後，神情失落。（X@TheBelgianCule）

事發片段迅速在社交媒體流傳，引發全網公憤。不止紅軍球迷，各路球會擁護者均留言抨擊該男子的行為「極度無恥」。有網民留言痛批：「滿身大汗的戰衣都要同小朋友搶，真令人作嘔！」亦有大量球迷向利物浦球會喊話，要求徹底查明該男子身份，並頒布終身禁止進入晏菲路球場的指令。