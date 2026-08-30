美職聯｜美斯大四喜兼獻助攻　國際邁亞密7：1大勝蒙特利爾創歷史

美職聯第22輪，39歲的美斯（Lionel Messi）再次展現個人能力，獨取4個入球並送出1次助攻，來到美國賽場首次「大四喜」兼帶領國際邁亞密7：1大勝CF蒙特利爾，終止近期球隊連續5場不勝走勢。



國際邁亞密近日易帥，新帥基利干沙利斯（Kily González）的工作證尚未批出，今仗未能正式上任，由助教代為指揮，無礙球隊大勝。今夏從曼聯加盟的巴西中場卡斯米路頭鎚頂入為國際邁亞密先開記錄，攻入加盟以來首個入球，蒙特利爾之後在37分鐘扳平。

卡斯米路今場收穫加盟國際邁亞密以來首個入球。（Retuers）

當雙方踢成1：1，美斯在這時開始「接管」比賽——40分鐘，美斯主射罰球破網，助球隊2：1再次領先。換邊後初段美斯在禁區內扭過3名防守球員破門，52分鐘將比數擴大至 3：1。戰至80分鐘，他再助攻老友蘇亞雷斯單刀破門，僅3分鐘後，國際邁亞密高位逼搶得手，美斯輕巧挑射破網完成最後一擊，大演帽子戲法。

美職聯第22輪，國際邁亞密以7：1狂勝CF蒙特利爾。（Retuers）

國際邁亞密領先至5：1仍未收韁，小將Alexander Shaw禁區外施冷箭將比數擴大至6：1。補時至96分鐘，美斯再次直射罰球得分，「大四喜」領軍大勝7：1。美斯今仗兩度罰球破網，生涯累積射入74個罰球，與巴西名將P祖連奴（Juninho Pernambucano）保持的77球紀錄僅差3球。美斯今季在美職聯19次出場攻入18球，高居美職聯射手榜榜首，領先次席FC達拉斯的前鋒穆沙（Petar Musa）2球。

美斯今場個人獨取4球兼獻助攻。（Retuers）

隊友卡斯米路賽後對美斯表現讚不絕口，「這就是美斯在球隊的意義所在，我們必須享受這些時刻，因為他是一個創造歷史的球員。因為有了他，我們變得更加強大。」國際邁亞密以一場大勝刷新隊史最大比數勝仗紀錄，並中止各項賽事5場不勝頹勢。