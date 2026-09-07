名古屋亞運會2026柔道｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

撰文：吳慕兒
出版：更新：

愛知．名古屋亞運2026的柔道項目將於9月30日至10月3日舉行，香港隊派出3男、３女共6位運動員參賽。本文詳列香港柔道隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。

名古屋亞運2026柔道｜比賽日期

比賽日期：2026年9月30日至10月3日
比賽地點：愛知國際競技場（Aichi International Arena）
比賽項目：
【男子組】60公斤以下級、66公斤以下級、73公斤以下級、81公斤以下級、90公斤以下級、100公斤以下級、100公斤以上級
【女子組】48公斤以下級、52公斤以下級、57公斤以下級、63公斤以下級、70公斤以下級、78公斤以下級、78公斤以上級
【男女混合團體賽】
金牌數目：15

名古屋亞運2026柔道｜香港柔道隊名單

香港柔道隊出戰名古屋亞運的名單如下：

名古屋亞運2026柔道｜香港柔道隊名單

項目

運動員

男子組

王嘉祺（66公斤以下級）、麥康年（73公斤以下級）、李玨穎（81公斤以下級）

女子組

王嘉莉（48公斤以下級）、徐淑琪（52公斤以下級）、楊諾琳（57公斤以下級）

香港柔道隊主將王嘉莉。（資料圖片/黃寶瑩攝）

名古屋亞運2026柔道｜香港柔道隊賽程

以下為香港柔道隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。

名古屋亞運2026柔道｜香港柔道隊賽程（9月30日上午）

名古屋亞運2026柔道｜香港柔道隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月30日

上午10:00

女子48公斤以下級、女子52公斤以下級、男子66公斤以下級淘汰賽

王嘉莉、徐淑琪、王嘉祺

中午12:15

女子48公斤以下級復活賽（如有需要）

王嘉莉

中午12:20

女子48公斤以下級別準決賽（如晉級）

王嘉莉

中午12:35

女子52公斤以下級復活賽（如有需要）

徐淑琪

中午12:40

女子52公斤以下級別準決賽（如晉級）

徐淑琪

中午12:45

男子66公斤以下級復活賽（如有需要）

王嘉祺

中午12:50

男子66公斤以下級準決賽（如晉級）

王嘉祺

名古屋亞運2026柔道｜香港柔道隊賽程（9月30日下午）

名古屋亞運2026柔道｜香港柔道隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月30日

下午16:00

女子48公斤以下級別銅牌戰／決賽（如晉級）

王嘉莉

下午17:00

女子52公斤以下級別銅牌戰／決賽（如晉級）

徐淑琪

下午17:30

男子66公斤以下級銅牌戰／決賽（如晉級）

王嘉祺

香港柔道代表徐淑琪。（資料圖片／鄭子峰攝）

名古屋亞運2026柔道｜香港柔道隊賽程（10月1日上午）

名古屋亞運2026柔道｜香港柔道隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

10月1日

上午10:00

女子57公斤以下級、男子73公斤以下級、男子81公斤以下級淘汰賽

楊諾琳、麥康年、李玨穎

中午12:10

女子57公斤以下級復活賽（如有需要）

楊諾琳

中午12:15

女子57公斤以下級別準決賽（如晉級）

楊諾琳

中午12:20

男子73公斤以下級復活賽（如有需要）

麥康年

中午12:25

男子73公斤以下級別準決賽（如晉級）

麥康年

中午12:40

男子81公斤以下級復活賽（如有需要）

李玨穎

中午12:45

男子81公斤以下級準決賽（如晉級）

李玨穎

名古屋亞運2026柔道｜香港柔道隊賽程（10月1日下午）

名古屋亞運2026柔道｜香港柔道隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

10月1日

下午16:00

女子57公斤以下級別銅牌戰／決賽（如晉級）

楊諾琳

下午16:24

男子73公斤以下級別銅牌戰／決賽（如晉級）

麥康年

下午17:12

男子81公斤以下級銅牌戰／決賽（如晉級）

李玨穎

香港一代柔道名將張小遷（右一）。（張小遷Facebook）

名古屋亞運2026柔道｜香港柔道隊往績

自柔道於1986年被列入漢城亞運會正式項目以來，香港柔道隊曾連續三屆賽事皆有獎牌進帳： 曾先後出戰1984、1988兩屆奧運的名將張小遷，1986年漢城亞運在男子65公斤以下級別獲得銅牌，為香港歷來首面柔道亞運獎牌；1990年北京亞運余惠嫦在女子56 公斤以下級別摘銅；1994年廣島亞運，巫靜惠亦在女子56公斤以下級別獲得銅牌。

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資料來源：名古屋亞運官網、維基

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