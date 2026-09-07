名古屋亞運會2026柔道｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
愛知．名古屋亞運2026的柔道項目將於9月30日至10月3日舉行，香港隊派出3男、３女共6位運動員參賽。本文詳列香港柔道隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。
名古屋亞運2026柔道｜比賽日期
比賽日期：2026年9月30日至10月3日
比賽地點：愛知國際競技場（Aichi International Arena）
比賽項目：
【男子組】60公斤以下級、66公斤以下級、73公斤以下級、81公斤以下級、90公斤以下級、100公斤以下級、100公斤以上級
【女子組】48公斤以下級、52公斤以下級、57公斤以下級、63公斤以下級、70公斤以下級、78公斤以下級、78公斤以上級
【男女混合團體賽】
金牌數目：15
名古屋亞運2026柔道｜香港柔道隊名單
香港柔道隊出戰名古屋亞運的名單如下：
項目
運動員
男子組
王嘉祺（66公斤以下級）、麥康年（73公斤以下級）、李玨穎（81公斤以下級）
女子組
王嘉莉（48公斤以下級）、徐淑琪（52公斤以下級）、楊諾琳（57公斤以下級）
名古屋亞運2026柔道｜香港柔道隊賽程
以下為香港柔道隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。
名古屋亞運2026柔道｜香港柔道隊賽程（9月30日上午）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月30日
上午10:00
女子48公斤以下級、女子52公斤以下級、男子66公斤以下級淘汰賽
王嘉莉、徐淑琪、王嘉祺
中午12:15
女子48公斤以下級復活賽（如有需要）
王嘉莉
中午12:20
女子48公斤以下級別準決賽（如晉級）
王嘉莉
中午12:35
女子52公斤以下級復活賽（如有需要）
徐淑琪
中午12:40
女子52公斤以下級別準決賽（如晉級）
徐淑琪
中午12:45
男子66公斤以下級復活賽（如有需要）
王嘉祺
中午12:50
男子66公斤以下級準決賽（如晉級）
王嘉祺
名古屋亞運2026柔道｜香港柔道隊賽程（9月30日下午）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月30日
下午16:00
女子48公斤以下級別銅牌戰／決賽（如晉級）
王嘉莉
下午17:00
女子52公斤以下級別銅牌戰／決賽（如晉級）
徐淑琪
下午17:30
男子66公斤以下級銅牌戰／決賽（如晉級）
王嘉祺
名古屋亞運2026柔道｜香港柔道隊賽程（10月1日上午）
日期
香港時間
賽事
運動員
10月1日
上午10:00
女子57公斤以下級、男子73公斤以下級、男子81公斤以下級淘汰賽
楊諾琳、麥康年、李玨穎
中午12:10
女子57公斤以下級復活賽（如有需要）
楊諾琳
中午12:15
女子57公斤以下級別準決賽（如晉級）
楊諾琳
中午12:20
男子73公斤以下級復活賽（如有需要）
麥康年
中午12:25
男子73公斤以下級別準決賽（如晉級）
麥康年
中午12:40
男子81公斤以下級復活賽（如有需要）
李玨穎
中午12:45
男子81公斤以下級準決賽（如晉級）
李玨穎
名古屋亞運2026柔道｜香港柔道隊賽程（10月1日下午）
日期
香港時間
賽事
運動員
10月1日
下午16:00
女子57公斤以下級別銅牌戰／決賽（如晉級）
楊諾琳
下午16:24
男子73公斤以下級別銅牌戰／決賽（如晉級）
麥康年
下午17:12
男子81公斤以下級銅牌戰／決賽（如晉級）
李玨穎
名古屋亞運2026柔道｜香港柔道隊往績
自柔道於1986年被列入漢城亞運會正式項目以來，香港柔道隊曾連續三屆賽事皆有獎牌進帳： 曾先後出戰1984、1988兩屆奧運的名將張小遷，1986年漢城亞運在男子65公斤以下級別獲得銅牌，為香港歷來首面柔道亞運獎牌；1990年北京亞運余惠嫦在女子56 公斤以下級別摘銅；1994年廣島亞運，巫靜惠亦在女子56公斤以下級別獲得銅牌。
資料來源：名古屋亞運官網、維基