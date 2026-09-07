名古屋亞運會2026柔道｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

愛知．名古屋亞運2026的柔道項目將於9月30日至10月3日舉行，香港隊派出3男、３女共6位運動員參賽。本文詳列香港柔道隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。



名古屋亞運2026柔道｜比賽日期

比賽日期：2026年9月30日至10月3日

比賽地點：愛知國際競技場（Aichi International Arena）

比賽項目：

【男子組】60公斤以下級、66公斤以下級、73公斤以下級、81公斤以下級、90公斤以下級、100公斤以下級、100公斤以上級

【女子組】48公斤以下級、52公斤以下級、57公斤以下級、63公斤以下級、70公斤以下級、78公斤以下級、78公斤以上級

【男女混合團體賽】

金牌數目：15

名古屋亞運2026柔道｜香港柔道隊名單

香港柔道隊出戰名古屋亞運的名單如下：

名古屋亞運2026柔道｜香港柔道隊名單 項目 運動員 男子組 王嘉祺（66公斤以下級）、麥康年（73公斤以下級）、李玨穎（81公斤以下級） 女子組 王嘉莉（48公斤以下級）、徐淑琪（52公斤以下級）、楊諾琳（57公斤以下級）

香港柔道隊主將王嘉莉。（資料圖片/黃寶瑩攝）

名古屋亞運2026柔道｜香港柔道隊賽程

以下為香港柔道隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。

名古屋亞運2026柔道｜香港柔道隊賽程（9月30日上午）

名古屋亞運2026柔道｜香港柔道隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月30日 上午10:00 女子48公斤以下級、女子52公斤以下級、男子66公斤以下級淘汰賽 王嘉莉、徐淑琪、王嘉祺 中午12:15 女子48公斤以下級復活賽（如有需要） 王嘉莉 中午12:20 女子48公斤以下級別準決賽（如晉級） 王嘉莉 中午12:35 女子52公斤以下級復活賽（如有需要） 徐淑琪 中午12:40 女子52公斤以下級別準決賽（如晉級） 徐淑琪 中午12:45 男子66公斤以下級復活賽（如有需要） 王嘉祺 中午12:50 男子66公斤以下級準決賽（如晉級） 王嘉祺

名古屋亞運2026柔道｜香港柔道隊賽程（9月30日下午）

名古屋亞運2026柔道｜香港柔道隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月30日 下午16:00 女子48公斤以下級別銅牌戰／決賽（如晉級） 王嘉莉 下午17:00 女子52公斤以下級別銅牌戰／決賽（如晉級） 徐淑琪 下午17:30 男子66公斤以下級銅牌戰／決賽（如晉級） 王嘉祺

香港柔道代表徐淑琪。（資料圖片／鄭子峰攝）

名古屋亞運2026柔道｜香港柔道隊賽程（10月1日上午）

名古屋亞運2026柔道｜香港柔道隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 10月1日 上午10:00 女子57公斤以下級、男子73公斤以下級、男子81公斤以下級淘汰賽 楊諾琳、麥康年、李玨穎 中午12:10 女子57公斤以下級復活賽（如有需要） 楊諾琳 中午12:15 女子57公斤以下級別準決賽（如晉級） 楊諾琳 中午12:20 男子73公斤以下級復活賽（如有需要） 麥康年 中午12:25 男子73公斤以下級別準決賽（如晉級） 麥康年 中午12:40 男子81公斤以下級復活賽（如有需要） 李玨穎 中午12:45 男子81公斤以下級準決賽（如晉級） 李玨穎

名古屋亞運2026柔道｜香港柔道隊賽程（10月1日下午）

名古屋亞運2026柔道｜香港柔道隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 10月1日 下午16:00 女子57公斤以下級別銅牌戰／決賽（如晉級） 楊諾琳 下午16:24 男子73公斤以下級別銅牌戰／決賽（如晉級） 麥康年 下午17:12 男子81公斤以下級銅牌戰／決賽（如晉級） 李玨穎

香港一代柔道名將張小遷（右一）。（張小遷Facebook）

名古屋亞運2026柔道｜香港柔道隊往績

自柔道於1986年被列入漢城亞運會正式項目以來，香港柔道隊曾連續三屆賽事皆有獎牌進帳： 曾先後出戰1984、1988兩屆奧運的名將張小遷，1986年漢城亞運在男子65公斤以下級別獲得銅牌，為香港歷來首面柔道亞運獎牌；1990年北京亞運余惠嫦在女子56 公斤以下級別摘銅；1994年廣島亞運，巫靜惠亦在女子56公斤以下級別獲得銅牌。

資料來源：名古屋亞運官網、維基