柔道技術｜一文看清三種基本足技：大外刈、大內刈、小內刈

當大家觀看柔道比賽時，不時都會見到選手互相以腳勾掃對方。其實柔道有四招稱作刈的足技，分別是大外刈、大內刈、小外刈、小內刈。到底它們之間有什麼分別呢？



大外刈

大外刈是柔道中最基本的足技，不少初學柔道者所學的第一招便是大外刈。大外刈英文可稱作譯音Osoto gari，或Big outer reap，是一招用腳勾掃對方的招式，更是著名柔道家木村政彥的得意技。柔道有四招稱作刈的足技，分別是大外刈、大內刈、小外刈、小內刈，當中的關鍵皆是上半身破勢，再以腳勾取對方重心腳，不同的足技可以靈活轉換組成連絡技。

大外刈。（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/Gu0Oz-7vONY）

以執右襟為例，取方左腳踏前至受方右腳側並排，預留大約一隻腳掌的空隙以便自己稍後右腳上前，右手盡量將對手身軀拉近自己，而且向上釣起，加強對受方的控制，而左手則向左牽引，務求使受方將重心移至右腳；此時右腳越過自己左腳與受方右腳的空隙，往前擺起再勾掃起受方的右腳，雙手保持牽引，作類似扭軚的動作，執襟的右手推往地面，而左手收往自己左腰側。

想了解更多，可參看：《柔道技術：大外刈／大外割》

大內刈

大內刈（中：大內割，英：Ouchi Gari）與大外刈雖然相似，但在細節上仍有不同，大內刈即是以取方一腿勾取受方的另一腿，以執左襟為例，即是以取方左腿勾取受方右腿內側，大內刈的細節和重點如下。

大內刈（中：大內割，英：Ouchi Gari）與大外刈雖然相似，但在細節上仍有不同。（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/wSYK9W0JMKI）

取方在施術前可以先拉下受方，使其有反抗力往上，繼而利用雙手同時往後推，執襟的左手手腕往內捲，抵住對方肩胛骨或胸口，右手則可以吊起往後或是用力往下拉扯；而同時左腳踏前至受方雙腿之間雙手保持牽引，右腳以繼步的方式踏前（將右腳踏於左腳的左後方，兩腳小腿或會貼緊），踏步的同時微微曲膝，使自身重心下沉並傾前，盡量貼近受方，將重量放在受方身上將左腳伸至受方兩腿之間，以劃圈的方式勾起受方左腳小腿，同時保持衝力和雙手繼續往前推，當受方摔倒之際才放手讓其著地

需要留意使用大內刈時需要盡量靠近對手，而因為大內刈需要將自己的重心放到對手身上，所以有可能連使用者都會摔倒，此時可以繼續保持捉緊對手的道袍，以便在寢技的控制；另外，在劃圈勾腿時避免勾取太高的位置，否則若對手的重心較穩，可能難以勾起對手，反而會遭到反擊。

想了解更多，可參看：《柔道技術：大內刈／大內割》

小內刈

小內刈顧名思義，自然與大內刈有關，而小內刈即是以取方一腿勾取受方的同一腿，以執右襟為例，即是取方以右腿勾取受方右腿內側。小內刈的動作幅度比大內刈小，不但可以於移動時使用，亦可作連絡技使用。以執右襟為例，小內刈的細節和重點如下。

小內刈。（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/Tp5TD1lNZrU）

取方在施術前可以先將受方推往後方，使受方踏為前後步，執襟的右手手腕往內捲，抵住對方肩胛骨或胸口，左手則用力往左下方拉扯；而同時左腳繼步踏前（將右腳踏於左腳的左後方，兩腳小腿或會貼緊），貼近受方右腳前方。雙手保持施以壓力，同時推髖向前、重心稍為下潛，增加受方壓力，務求令受方重心移至右腳上。將重心移至左腳，以右腳向上方勾取受方踏前的右腳內側，雙手繼續保持控制並往前推，當受方摔倒之際才放手讓其着地。

小內刈。（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/jTDQ4KdBYUQ）

需要留意使用小內刈時需要確保自身重心靠前，才能施以足夠壓力予對手，亦因為小內刈同樣需要將自己的重心放到對手身上，所以有可能連使用者都會摔倒，此時可以繼續保持捉緊對手的道袍，以便在寢技的控制。

小內刈可以因應不同情況作改變，除了可以推前對方時使用外，亦可以乘着對手踏前時用，又可以配合其他招式作連絡技。

想了解更多，可參看：

《柔道技術：小內刈／小內割》

武圖App2

【被譽為「太美的柔道家」的烏克蘭柔道選手Daria Bilodid】

+ 2

【被譽為「太美的柔道家」的烏克蘭柔道選手Daria Bilodid】